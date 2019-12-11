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14:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Кадыров ответил на претензии Сокурова о его звании Героя России

Режиссер Александр Сокуров «и ему подобные» «давно сбежали бы из страны и лаяли бы на Россию из-за бугра, предпринимали бы жалкие попытки развалить государство», если бы не чеченский народ, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Так он прокомментировал предложения режиссера переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.

Сокуров, в частности, недоумевал на заседании Совета по правам человека (СПЧ), что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы. Глава Чечни в своем ответе заявил, что «жертв, подобных понесенным героическими псковскими десантниками, о которых вы вспоминаете только ради самопиара, стало бы на тысячи и десятки тысяч человек больше».

«Благодаря мудрой политике и твердой воле Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова более 7 тыс. человек были амнистированы, выведены из рядов НВФ, разоружены. Это в сотни раз сократило количество гробов, отправляемых из Чечни во все регионы России. Подсчитайте, сколько жизней военнослужащих федеральных сил, сотрудников милиции и мирных граждан спасено благодаря этой колоссальной работе», — написал Кадыров. Он также заявил, что у Сокурова нет собственного мнения и гражданской позиции, а также что он задает вопросы, которые ему «поручили задавать другие».

Пока есть такие, как Сокуров, против России будут вводить любые санкции. Сегодня Россию стремятся отлучить на четыре года от международного спорта. За что? За то, что кто-то из спортсменов принимал допинг? Нет! В таком случае наказали бы конкретных виновных, но такие, как вы, за уши тащите в Россию санкции.
Рамзан Кадыров
глава Чеченской Республики
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Высказывания режиссера он оценил как «ничем не прикрыто националистические».

Ахмат Кадыров был муфтием непризнанной Ичкерии с 1995 по 2000 год. После этого он стал президентом Чечни. В мае 2004 года он погиб в результате взрыва на стадионе в Грозном, в тот же год ему посмертно присвоили звание Героя России. Рамзан Кадыров также получил это звание в 2004 году.

Накануне с Александром Сокуровым не согласился также президент России Владимир Путин. «Если кто-то из них независимо от служебного положения встал на сторону России, работает на нее, защищает ее, готов отдать за нее жизнь, он достоин того, чтобы называться Героем Российской Федерации. И наоборот, если тот, кто что-то сделал хорошее, но начинает нарушать наши законы, начинает корежить жизнь, мешать людям или создавать для них проблемы, не совместимые с пребыванием в обществе на свободе, значит, придется применять к ним определенные меры», — сказал Путин на встрече с СПЧ.

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