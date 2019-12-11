14:58 (мск), источник: Коммерсантъ
Кадыров ответил на претензии Сокурова о его звании Героя России
Режиссер Александр Сокуров «и ему подобные» «давно сбежали бы из страны и лаяли бы на Россию
Так он прокомментировал предложения режиссера переосмыслить звание Героя России
Сокуров, в частности, недоумевал на заседании Совета по правам человека (СПЧ), что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы. Глава Чечни в своем ответе заявил, что «жертв, подобных понесенным героическими псковскими десантниками, о которых вы вспоминаете только ради самопиара, стало бы на тысячи и десятки тысяч человек больше».
«Благодаря мудрой политике и твердой воле Первого Президента ЧР, Героя России
Пока есть такие, как Сокуров, против России будут вводить любые санкции. Сегодня Россию стремятся отлучить на четыре года от международного спорта. За что? За то, что
кто-тоиз спортсменов принимал допинг? Нет! В таком случае наказали бы конкретных виновных, но такие, как вы, за уши тащите в Россию санкции.
Высказывания режиссера он оценил как «ничем не прикрыто националистические».
Ахмат Кадыров был муфтием непризнанной Ичкерии с 1995 по 2000 год. После этого он стал президентом Чечни. В мае 2004 года он погиб в результате взрыва на стадионе в Грозном, в тот же год ему посмертно присвоили звание Героя России. Рамзан Кадыров также получил это звание в 2004 году.
Накануне с Александром Сокуровым не согласился также президент России Владимир Путин. «Если