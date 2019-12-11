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17:20 (мск), источник: РИА Новости

ДНР обвинила Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин призвал Киев опубликовать корректный текст коммюнике саммита «нормандской четверки» в Париже.

Источник: РИА Новости

По словам руководителя самопровозглашенной республики, на сайте президента Украины выложили намеренно искаженный текст.

Пушилин указал, что участники саммита договорились обсуждать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, а Украина сузила этот вопрос до Закона об особом статусе.

«Власти Киева дошли до крайней степени вранья», — заявил он.

Глава республики подчеркнул, что правовые аспекты должны включать комплекс законов и соглашений, в том числе поправки в конституцию.

Впоследствии на сайте Пушилина появилось сообщение, что согласованный текст коммюнике опубликовали на украинской и русскоязычной версиях сайта украинского президента, но не на англоязычной.

Еще раз объясняем Киеву, что, пока на всех версиях официального сайта украинского президента не появится согласованный лидерами правильный текст, мы не будем выполнять решения саммита.
Денис Пушилин
глава ДНР
Новость
Обмен пленными и особый статус: о чем договорились на саммите в Париже

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии — завершился в Париже в ночь на вторник. Лидеры приняли коммюнике по итогам встречи.

В документе подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате», предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры «нормандской четверки» призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.

Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не начал действовать. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода «незаконных формирований» с этих территорий.

Следите за развитием темы «Нормандская четверка» в Париже
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