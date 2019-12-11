Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
20Уникальный разноцветный залив показали с воздуха
23Удивительные заброшенные места со всей Европы
19:08 (мск), источник: ТАСС

Кабмину ФРГ «неизвестно о запросах об экстрадиции» убитого в Берлине гражданина Грузии

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Правительству ФРГ неизвестно о запросах российской стороны об экстрадиции гражданина Грузии, убитого в августе в Берлине. Об этом сообщил в среду на брифинге представитель Минюста ФРГ.

«Правительству неизвестно о каком-либо запросе со стороны России об экстрадиции», — сказал он.

Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген также ранее заявил, что «о запросах о выдаче в отношении убитого со стороны России германским органам ничего не известно».

Сотрудничество с Москвой

Германия на разных уровнях сообщила российской стороне о своих ожиданиях относительно сотрудничества Москвы в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Я не хочу спекулировать о дальнейшем развитии ситуации. Мы ясно сообщили о наших ожиданиях на разных уровнях и намерены сейчас посмотреть, приведет ли это к кооперации со стороны России», — сказал он.

На пресс-конференции по итогам встречи лидеров «нормандской четверки» президент РФ Владимир Путин сообщил, что убитый являлся одним из организаторов взрывов в московском метро и находился в розыске.

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, 49-летнего гражданина России.

Саммит ЕС

Правительство ФРГ ожидает, что на открывающемся в четверг саммите ЕС будет обсуждаться в том числе тема громкого убийства гражданина Грузии в Берлине. Об этом сообщил в среду журналистам источник в германском кабмине.

«Я исхожу из того, что это будет упоминаться. Среди партнеров есть определенный интерес к этой теме», — отметили в кабмине.

«Я думаю, можно сказать, что инциденты нельзя сравнивать», — подчеркнули в правительстве ФРГ, отвечая на вопрос, намерена ли Германия просить партнеров по ЕС о поддержке, как это сделала Великобритания после отравления Скрипалей. «Я в любом случае не думаю, что мы будем просить о европейской поддержке», — отметил источник.

Следите за развитием темы Россию обвинили в организации убийства в Берлине
 Что такое болталки и где россияне знакомились в конце 90-х
Уникальная машина, опередившая время на несколько десятилетий
Путин назвал «беспардонной ложью» резолюцию ЕП о Второй мировой
Кадыров ответил на претензии Сокурова о его звании Героя России
РЖД готовят новую концепцию питания в поездах
Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»
Щедрый начальник дал сотрудникам по $50 тысяч в качестве премии
Названы главные гаджеты десятилетия
Ученые рассказали, как правильно открывать банку с пивом
Здоровье
У актера Уилла Смита нашли предраковый полип Открытие было сделано во время колоноскопии.
Hi-Tech
Ностальгия по нулевым: лучшие гаджеты эпохи Почти у каждого наверняка было хотя бы одно устройство из этого списка
Кино
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019» Праздничный музыкальный фестиваль телезрители увидят в первые дни нового года
Авто
ГИБДД хочет изымать автомобили у пьяных водителей Гаишники поддерживают предложение о конфискации машин у тех, кто повторно попался пьяным за рулем
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Кто кому должен? 311
Помогите советом! 269
Правительница на год. Анна Леопольдовна 261
Черная легенда Франции - 2 254
Леди
Как выглядит мужчина, превратившийся с помощью пластики в рептилию В прошлом банкир, а сегодня – человек-рептилия.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь