Кабмину ФРГ «неизвестно о запросах об экстрадиции» убитого в Берлине гражданина Грузии

«Правительству неизвестно о каком-либо запросе со стороны России об экстрадиции», — сказал он.
Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген также ранее заявил, что «о запросах о выдаче в отношении убитого со стороны России германским органам ничего не известно».
Германия на разных уровнях сообщила российской стороне о своих ожиданиях относительно сотрудничества Москвы в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
«Я не хочу спекулировать о дальнейшем развитии ситуации. Мы ясно сообщили о наших ожиданиях на разных уровнях и намерены сейчас посмотреть, приведет ли это к кооперации со стороны России», — сказал он.
На пресс-конференции по итогам встречи лидеров «нормандской четверки» президент РФ Владимир Путин сообщил, что убитый являлся одним из организаторов взрывов в московском метро и находился в розыске.
40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, 49-летнего гражданина России.
Правительство ФРГ ожидает, что на открывающемся в четверг саммите ЕС будет обсуждаться в том числе тема громкого убийства гражданина Грузии в Берлине. Об этом сообщил в среду журналистам источник в германском кабмине.
«Я исхожу из того, что это будет упоминаться. Среди партнеров есть определенный интерес к этой теме», — отметили в кабмине.
«Я думаю, можно сказать, что инциденты нельзя сравнивать», — подчеркнули в правительстве ФРГ, отвечая на вопрос, намерена ли Германия просить партнеров по ЕС о поддержке, как это сделала Великобритания после отравления Скрипалей. «Я в любом случае не думаю, что мы будем просить о европейской поддержке», — отметил источник.