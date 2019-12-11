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19:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сейчас у страны «нет армии, нет вооружений, и никогда не будет». Эти слова прозвучали на встрече с представителями научных кругов. Таким образом Зурабишвили пыталась сказать, что Грузии необходимо улучшать свой имидж в мире за счет научных и культурных достижений. Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» попытались объяснить «ошибку» президента тем, что, родившись в семье грузинских эмигрантов во Франции, она недостаточно хорошо владеет грузинским языком. Однако избежать волны критики все же не удалось.

Источник: Reuters

Первым на высказывание президента и верховного главнокомандующего откликнулся экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, живущий на Украине. Он заявил, что Саломе Зурабишвили «озвучила позицию России» и ее «оскорбительные слова» в адрес армии Грузии — это «месть российской армии за 13 или 14 военных самолетов, сбитых во время войны 2008 года». Михаил Саакашвили подчеркнул, что столько «летательных аппаратов» российские вооруженные силы «не теряли со времен афганской войны». Не согласился Саакашвили и с тезисом, что у Грузии «нет вооружений». Он напомнил, что в годы его правления ВПК страны «наладил выпуск замечательного оружия», в том числе высокотехнологичных гранатометов с глушителем и БМП «Дидгори».

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Новость
Грузия прощается с советским оружием

Впрочем, критики нашлись не только среди оппозиционеров, но и в правительстве Грузии. Например, министр обороны Ираклий Гарибашвили, назвав фразу верховного главнокомандующего «абсолютно неприемлемой», заявил журналистам, что грузинская армия «сильна и состоит из героических военных».

Сама Саломе Зурабишвили назвала критику в свой адрес буллингом. По ее утверждению, оппоненты перевирают ее слова, вырывая фразы из контекста, и, кроме того, слишком критично относятся к ее гардеробу во время официальных визитов.

Напомним, в мае занимавший тогда пост министра обороны Грузии Леван Изория во время визита в Вашингтон анонсировал план полного отказа от оружия советского образца и скорейшего перехода на образцы, соответствующие стандартам НАТО.

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Георгий Двали, Тбилиси

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