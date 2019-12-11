Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»

Первым на высказывание президента и верховного главнокомандующего откликнулся экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, живущий на Украине. Он заявил, что Саломе Зурабишвили «озвучила позицию России» и ее «оскорбительные слова» в адрес армии Грузии — это «месть российской армии за 13 или 14 военных самолетов, сбитых во время войны 2008 года». Михаил Саакашвили подчеркнул, что столько «летательных аппаратов» российские вооруженные силы «не теряли со времен афганской войны». Не согласился Саакашвили и с тезисом, что у Грузии «нет вооружений». Он напомнил, что в годы его правления ВПК страны «наладил выпуск замечательного оружия», в том числе высокотехнологичных гранатометов с глушителем и БМП «Дидгори».
Впрочем, критики нашлись не только среди оппозиционеров, но и в правительстве Грузии. Например, министр обороны Ираклий Гарибашвили, назвав фразу верховного главнокомандующего «абсолютно неприемлемой», заявил журналистам, что грузинская армия «сильна и состоит из героических военных».
Сама Саломе Зурабишвили назвала критику в свой адрес буллингом. По ее утверждению, оппоненты перевирают ее слова, вырывая фразы из контекста, и, кроме того, слишком критично относятся к ее гардеробу во время официальных визитов.
Напомним, в мае занимавший тогда пост министра обороны Грузии Леван Изория во время визита в Вашингтон анонсировал план полного отказа от оружия советского образца и скорейшего перехода на образцы, соответствующие стандартам НАТО.