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18:43 (мск), источник: Интерфакс

Путин назвал беспардонной ложью «антисоветскую» резолюцию Европарламента

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин считает безосновательной и беспардонной ложью выводы резолюции Европарламента, в которой ставится знак равенства между нацистской Германией и СССР как странами, спровоцировавшими Вторую мировую войну.

Источник: AP 2019

«Попытки искажения этой правды исторической (о Второй мировой — ИФ) не прекращаются. К ним подключились не только наследники пособников нацистов, теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур», — сказал Путин на заседании оргкомитета «Победа».

Он напомнил, что недавно резолюция Европарламента «поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров и Советский Союз». «Чуть ли не обвиняют СССР, наряду с нацистской Германией, в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года, и на Советский Союз 22 июня 1941 года», — отметил президент РФ.

Путин добавил, что тех людей, которые пытаются «спорить с такой ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы».

Президент РФ подчеркнул, что ответом на эту ложь станет правда. «Мы продолжим рассказывать о событиях, фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте. Складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего. А мы будем рассказывать», — отметил Путин.

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По его словам, будут раскрываться данные «о победах и поражениях Красной Армии, о трагической судьбе наших пленных, о мужестве подпольщиков и позоре коллаборационистов, о трагедии Холокоста и преступлениях против мирных жителей, о бесчинствах националистов, приспешников Гитлера».

«Убежден: в истории нет и не может быть невыгодных, неудобных страниц. Она нужна в совокупности как единое целое для нас и для будущих поколений, что особенно важно, причем, без всяких прикрас», — отметил глава государства.

В сентябре Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». Значительная часть документа была посвящена критике действий руководства СССР.

В резолюции, в частности, утверждалось, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз, подписавшие пакт Молотова-Риббентропа. Кроме того, авторы документа писали о том, что СССР в тот период оккупировал страны Балтии и часть Польши, а также напал на Финляндию.

Эту резолюцию позднее в том же месяце раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав ее грубой фальсификацией истории и попыткой поставить знак равенства между нацистской Германией и СССР.

«Речь идет об очередном витке грубой фальсификации истории. Данная резолюция не что иное, как набор ревизионистских утверждений. Европарламент отметился еще одной возмутительной попыткой поставить знак равенства между нацистской Германией — страной-агрессором — и СССР, народы которого ценой огромных жертв освободили Европу от фашизма», — отмечала Захарова.

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