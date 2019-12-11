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20:23 (мск), источник: Интерфакс

Во Франции решили повысить пенсионный возраст до 64 лет с 2027 года

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU — Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил план пенсионной реформы, вызвавший очередную волну протестов.

Источник: Reuters

По данным Bloomberg, пенсионный возраст будет повышен до 64 лет в 2027 году. До этого времени формально возраст выхода на пенсию будет оставаться неизменным — 62 года.

Реформа будет распространятся на тех, кто начнет работать в 2022 году, и не коснется граждан, родившихся раньше 1975 года. Система исчисления пенсии будет приведена к единому стандарту, в то время как сейчас во Франции существует 42 пенсионных программы.

Филипп обещает, что реформа позволит людям, работавшим всю жизнь, с 2022 года получать пенсию в размере как минимум 1 тысячи евро.

В начале декабря во Франции произошел очередной всплеск протестов, которые достигли наибольшего масштаба с 2010 года. Число участников акций достигало нескольких сотен тысяч. Негодование французов вызвали планы властей упразднить специальные пенсионные категории для представителей некоторые профессий, позволяющие им выходить на пенсию раньше или получать повышенные выплаты в связи с тяжелыми условиями труда.

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