20:29 (мск), источник: РИА Новости
Киев исправил текст коммюнике «нормандского саммита»
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике «нормандского саммита» в Париже на украинском языке.
Так офис Владимира Зеленского отреагировал на требование главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, призвавшего Киев опубликовать корректный текст итогового документа.
Пушилин обратил внимание, что в официальной версии английского текста на сайте Елисейского дворца речь идет не только о законе, а обо «всех правовых аспектах особого статуса» Донбасса, которые должны включать комплекс законов и соглашений, в том числе поправки в конституцию. Он подчеркнул, что ДНР не будет выполнять указанные решения, пока Киев не исправит текст.
Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины прошла в понедельник в Елисейском дворце в Париже. По итогам саммита «четверка» приняла коммюнике, в котором подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате». В документе предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках на
Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, однако так и не ввела его в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019-го. В законе говорится, что особый статус для региона на