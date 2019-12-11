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20:29 (мск), источник: РИА Новости

Киев исправил текст коммюнике «нормандского саммита»

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике «нормандского саммита» в Париже на украинском языке.

Источник: РИА "Новости"

Так офис Владимира Зеленского отреагировал на требование главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, призвавшего Киев опубликовать корректный текст итогового документа.

В старой версии коммюнике говорилось, что стороны «выражают заинтересованность в достижении договоренностей по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Пушилин обратил внимание, что в официальной версии английского текста на сайте Елисейского дворца речь идет не только о законе, а обо «всех правовых аспектах особого статуса» Донбасса, которые должны включать комплекс законов и соглашений, в том числе поправки в конституцию. Он подчеркнул, что ДНР не будет выполнять указанные решения, пока Киев не исправит текст.

Офис украинского лидера убрал соответствующую строчку из итогового документа. Теперь новая версия коммюнике на украинском языке соответствует английскому тексту.
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Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины прошла в понедельник в Елисейском дворце в Париже. По итогам саммита «четверка» приняла коммюнике, в котором подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате». В документе предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Помимо этого, главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе по принципу «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, однако так и не ввела его в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019-го. В законе говорится, что особый статус для региона на юго-востоке страны вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода «незаконных формирований» из Донбасса.

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