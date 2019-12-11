21:20 (мск), источник: Коммерсантъ
Депутаты Госдумы поедут в Австралию за 5,5 млн рублей
Совет Госдумы одобрил сегодня, 11 декабря, поездку депутатов с 11 по 18 января в Канберру для участия в 28-й сессии
В делегацию вошли четыре депутата: Ольга Епифанова («Справедливая Россия»), Константин Затулин и Валерий Иванов («Единая Россия»), Вадим Деньгин (ЛДПР), а также один сотрудник аппарата Думы. Поездка, согласно данным думского сайта, обойдется в 5,5 млн руб.
Депутаты ежегодно посещают этот форум, в 2019 году он прошел в Камбодже, сказал «Ъ» представитель Епифановой. Однако в 2020 году поездка выйдет «слишком дорогой», отметил «Ъ» источник в международном комитете Госдумы. «Это не самая дорогая командировка: были ранее сопоставимые по бюджету, например в США, Китай или на Фиджи. Но если учитывать весь бюджет на международные поездки в 2020 году, а это около 135 млн руб., то минус 5 млн сразу в начале года — это вполне ощутимо», — говорит он. По его словам, летят депутаты
Инициировала поездку
АТПФ была создана в 1993 году, в организацию входят: Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Канада, Китай, Колумбия, Республика Корея, Лаос, Малайзия, Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия, Монголия, Новая Зеландия, Папуа—Новая Гвинея, Перу, Сингапур, США, Таиланд, Фиджи, Филиппины, Чили, Эквадор, Япония.
Мария Макутина