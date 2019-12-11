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21:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Депутаты Госдумы поедут в Австралию за 5,5 млн рублей

Совет Госдумы одобрил сегодня, 11 декабря, поездку депутатов с 11 по 18 января в Канберру для участия в 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ), рассказали «Ъ» участники заседания.

Источник: AP 2019

В делегацию вошли четыре депутата: Ольга Епифанова («Справедливая Россия»), Константин Затулин и Валерий Иванов («Единая Россия»), Вадим Деньгин (ЛДПР), а также один сотрудник аппарата Думы. Поездка, согласно данным думского сайта, обойдется в 5,5 млн руб.

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Депутаты ежегодно посещают этот форум, в 2019 году он прошел в Камбодже, сказал «Ъ» представитель Епифановой. Однако в 2020 году поездка выйдет «слишком дорогой», отметил «Ъ» источник в международном комитете Госдумы. «Это не самая дорогая командировка: были ранее сопоставимые по бюджету, например в США, Китай или на Фиджи. Но если учитывать весь бюджет на международные поездки в 2020 году, а это около 135 млн руб., то минус 5 млн сразу в начале года — это вполне ощутимо», — говорит он. По его словам, летят депутаты бизнес-классом «Аэрофлота». Согласно данным сайта авиакомпании, билеты туда-обратно с пересадками в эти даты стоят около 400 тыс. руб. на одного человека. Гостиницу выбирает управление делами аппарата Думы.

Инициировала поездку вице-спикер Госдумы Епифанова, которая курирует Азиатско-Тихоокеанское направление. Остальные члены делегации «плохо знают проблематику региона, поэтому скорее хотят прокатиться», решение о командировании конкретных депутатов принимают фракции, поясняет собеседник в «Справедливой России». Затулин входит в думский комитет по делам СНГ, Иванов — в комитет по регламенту, Деньгин — комитет по информационной политике.

АТПФ была создана в 1993 году, в организацию входят: Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Канада, Китай, Колумбия, Республика Корея, Лаос, Малайзия, Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия, Монголия, Новая Зеландия, Папуа—Новая Гвинея, Перу, Сингапур, США, Таиланд, Фиджи, Филиппины, Чили, Эквадор, Япония.

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Мария Макутина

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