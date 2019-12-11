Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Великий город вспоминает бывшего мэра Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Фоторепортажи
10В Италии показали календарь Pirelli-2020
22Крошечные жилища корейцев показали на фото
22:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Помпео рассказал об отношении США к законопослушным россиянам

Госсекретарь США Майк Помпео, на фоне введения Вашингтоном новых санкций, рассказал об отношении американских властей к законопослушным россиянам. Его заявление приводит Twitter Госдепартамента.

Источник: AP 2019

По словам Помпео, введенные ранее в декабре санкции «никоим образом не направлены против самих русских». «Мы не ссоримся с законопослушными гражданами», — уточнил госсекретарь.

Читайте также
Комитет Сената рассмотрит санкции в отношении суверенного долга РФ

11 декабря Помпео рассказал о рекордном количестве санкций против частных лиц и организаций, которые США ввели в последние дни. Он сообщил, что в общей сложности ограничения в последнее время ввели в отношении 68 частных лиц и организаций из девяти стран. Их обвиняют в коррупции и нарушении прав человека в рамках «акта Магнитского».

В санкционный список ранее попали лица и организации из Демократической Республики Конго, Камбоджи, Латвии, Ливии, Мьянмы, Пакистана, Сербии, Словакии и Южного Судана. Reuters отмечает, что тем самым Вашингтон оказывает сильное давление на все большее количество стран — особенно тех, где сейчас идут войны.

Накануне, 10 декабря, Штаты также ввели санкции против главы УМВД по городу Грозный Аслана Ирасханова из-за нарушений им прав человека. Вашингтон утверждает, что он ответственен за казнь 27 человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
США могут ввести санкции против фирм, реализующих «Северный поток-2»
Во время загрузки произошла ошибка.
26 ноября© Ньюстюб
Следите за развитием темы Новые санкции США
 Названа самая красивая женщина Вселенной. Фото
Объявлен человек года
Спонсорам строительства газопроводов РФ приготовили санкции
Врач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Депутаты Госдумы поедут в Австралию за 5,5 млн рублей
РЖД готовят новую концепцию питания в поездах
«Локомотив» проводит последний матч в ЛЧ (трансляция)
Щедрый начальник дал сотрудникам по $50 тысяч в качестве премии
Здоровье
У актера Уилла Смита нашли предраковый полип Открытие было сделано во время колоноскопии.
Hi-Tech
Ностальгия по нулевым: лучшие гаджеты эпохи Почти у каждого наверняка было хотя бы одно устройство из этого списка
Кино
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019» Праздничный музыкальный фестиваль телезрители увидят в первые дни нового года
Горячие темы на Авто
"Ржев" ---- кино... 209
Возраст и суставы 143
Видели нового премьера? 118
Как вы относитесь к мату в художественном творчестве? 101
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Помогите советом! 375
Кто кому должен? 355
Черная легенда Франции - 2 254
Майонез!!! 217
Леди
Как выглядит мужчина, превратившийся с помощью пластики в рептилию В прошлом банкир, а сегодня – человек-рептилия.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь