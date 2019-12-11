Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Великий город вспоминает бывшего мэра Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Фоторепортажи
10В Италии показали календарь Pirelli-2020
22Крошечные жилища корейцев показали на фото
22:18 (мск), источник: РИА Новости

Трампа обвинили в том, что он «делает Россию великой»

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Кандидат в президенты США сенатор США Эми Клобушар обвинила президента Дональда Трампа в том, что он «делает Россию великой», перефразируя главный лозунг Трампа — «Сделать Америку великой».

Источник: Reuters

«Я бы больше всего хотела услышать, как его объятья с (президентом России Владимиром) Путиным делают Америку великой. Это не делает Америку великой. Это делает Россию великой», — заявила Клобушар, выступая в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

Она также заявила, что Трамп не должен был оставлять в беде союзников-курдов в Сирии. Клобушар высмеяла Трампа и за то, что он сократил визит на саммит НАТО после того, как стало известно, что ряд лидеров альянса над ним подшучивали.

Читайте также
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

«Нельзя уходить только потому, что люди шутят на твой счет. Нельзя уйти от всего мира», — сказала Клобушар.

Среди собственных приоритетов в случае избрания она назвала «восстановление американского лидерства в мире», повторное присоединение к международным договорам, из которых вышел Трамп, и укрепление отношений с союзниками.

Демократы, которые ранее обвиняли Трампа в «сговоре с Россией», продолжают критиковать его, несмотря на то, что двухлетнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило следов такого «сговора».

На этой неделе Трампа критикуют за встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Влиятельный конгрессмен Адам Шифф назвал это «победой российской пропаганды», а лидер демократов в сенате Чак Шумер окрестил встречу «секретной», поскольку на ней не присутствовали журналисты. Журналисты спрашивали Лаврова, специально ли он приехал в Вашингтон во время предъявления Трампу обвинений по импичменту, на что глава МИД России ответил, что в США невозможно приехать, не застав импичмента, санкций или чего-либо другого.

Во время загрузки произошла ошибка.
Лавров и Трамп поделились впечатлениями от встречи
Во время загрузки произошла ошибка.
15:57 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Конгресс инициирует импичмент Трампа
 Названа причина смерти Лужкова
Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала
Спонсорам строительства газопроводов РФ приготовили санкции
Врач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Депутаты Госдумы поедут в Австралию за 5,5 млн рублей
РЖД готовят новую концепцию питания в поездах
«Локомотив» проводит последний матч в ЛЧ (трансляция)
Щедрый начальник дал сотрудникам по $50 тысяч в качестве премии
Помпео рассказал об отношении США к законопослушным россиянам
Здоровье
У актера Уилла Смита нашли предраковый полип Открытие было сделано во время колоноскопии.
Hi-Tech
Ностальгия по нулевым: лучшие гаджеты эпохи Почти у каждого наверняка было хотя бы одно устройство из этого списка
Кино
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019» Праздничный музыкальный фестиваль телезрители увидят в первые дни нового года
Горячие темы на Авто
"Ржев" ---- кино... 209
Возраст и суставы 143
Видели нового премьера? 118
Как вы относитесь к мату в художественном творчестве? 101
Новости партнеров
5 приемов, которые остановят старость
Арбузы напрямую связаны с раком: врачи сделали важное заявление
Будущее ЦФО зависит от этого. Ответь на вопросы
Мюнхенские врачи не сумели спасти Лужкова после операции
Дети
Виктория Исакова появилась на публике с дочкой Актриса обычно не показывает девочку
Леди
Как выглядит мужчина, превратившийся с помощью пластики в рептилию В прошлом банкир, а сегодня – человек-рептилия.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь