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22:29 (мск), источник: ТАСС

Комитет Сената США на следующей неделе рассмотрит санкции в отношении суверенного долга РФ

В законопроекте сказано, что американский лидер должен ввести санкции против лиц, содействующих коррупционной деятельности в России.

Источник: AP 2019

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США на следующей неделе планирует провести голосование по крупному пакету с антироссийскими санкциями, который, в частности, обязывает президента США Дональда Трампа ввести рестрикции против суверенного долга России. Об этом сообщила в среду корреспонденту ТАСС директор по связям с общественностью и прессой председателя комитета Сюзанна Рэсс.

«Этот законопроект сегодня [в среду] не обсуждался. Комитет намерен обсудить и провести по нему голосование позднее, на следующей неделе», — сказала она. Изначально планировалось, что сенаторы в среду проголосуют за данную инициативу.

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В случае одобрения законопроект поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы.

Суть инициативы

Инициатива под называнием «Защита американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act) была внесена в Конгресс еще в феврале. Она предусматривает ужесточение антироссийских санкций, введение ограничений против российской судостроительной отрасли, а также против энергетических проектов, в том числе с российским госучастием, банков, киберсектора и финансового сектора РФ. Часть рестрикций связана с приписываемым Вашингтоном Москве вмешательством в демократические процессы или выборы за рубежом. Россия многократно отвергала подобные обвинения в свой адрес.

Предлагаемые в документе ограничения в отношении российского государственного долга будут касаться только новых выпусков облигаций.

Законодатели предлагают ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении проектов в сфере энергетики российских госкомпаний за пределами РФ и некоторых банков. Документ предполагает, в частности, введение санкций в отношении 24 сотрудников ФСБ, которые, по версии американской стороны, имеют отношение к инциденту в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Обезопасить членство в НАТО

Авторы документа также выступают за введение правила, согласно которому для выхода США из НАТО необходимо согласие двух третей американских сенаторов. Законодатели запрещают вашингтонской администрации покидать альянс, пока сенаторы не примут соответствующую резолюцию.

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Кроме того, в документе оговариваются меры, направленные на упрощение процедур передачи Вашингтоном вооружений странам, входящим в НАТО, а также на снижение их зависимости от продукции из России.

Новые санкции

В законопроекте говорится, что американский лидер должен ввести санкции против «политических деятелей, олигархов и других лиц, содействующих незаконной и коррупционной деятельности» в России, а также против тех, кто «сознательно совершает значительные финансовые операции с физическими лицами, поддерживающими российскую злонамеренную деятельность в киберпространстве». Сенаторы также требуют от вашингтонской администрации предоставлять доклады по различным вопросам, касающимся экономической, военной и политической деятельности России.

Предложенная группой сенаторов инициатива является усиленной версией аналогичного законопроекта, который те же законодатели пытались предложить в прошлом году и который в итоге не получил поддержку в Сенате. В отличие от нынешнего законопроекта, в предыдущем говорилось, что санкции будут введены в отношении одного или более банков из списка, включавшего Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, отмечает Bloomberg.

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