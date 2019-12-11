23:02 (мск), источник: Lenta.Ru
В США одобрили санкции против Турции из-за С-400
Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении Турции
Ограничения предлагается ввести в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», принятым летом 2017 года.
Законопроект предусматривает ограничение продаж американского оружия Анкаре и введение санкций против министра обороны, министра финансов и начальника Генштаба Турции. Кроме того, предлагается ввести ограничения в отношении стран, поставляющих оружие турецкой армии для военных операций в Сирии.
Теперь документ должны одобрить сенат и палата представителей, после чего он поступит на подпись президенту США.
Ранее 11 декабря глава Пентагона Марк Эспер выразил обеспокоенность сближением Турции с Россией. Он также отметил, что Анкара отдаляется от НАТО.
Соглашение о поставке Турции четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину покроет российский кредит. Поставки начались в июле 2019-го.