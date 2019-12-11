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23:02 (мск), источник: Lenta.Ru

В США одобрили санкции против Турции из-за С-400

Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении Турции из-за покупки систем С-400 у России. Соответствующий документ размещен на сайте Конгресса.

Источник: РИА "Новости"

Ограничения предлагается ввести в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», принятым летом 2017 года.

Законопроект предусматривает ограничение продаж американского оружия Анкаре и введение санкций против министра обороны, министра финансов и начальника Генштаба Турции. Кроме того, предлагается ввести ограничения в отношении стран, поставляющих оружие турецкой армии для военных операций в Сирии.

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Теперь документ должны одобрить сенат и палата представителей, после чего он поступит на подпись президенту США.

Ранее 11 декабря глава Пентагона Марк Эспер выразил обеспокоенность сближением Турции с Россией. Он также отметил, что Анкара отдаляется от НАТО.

Соглашение о поставке Турции четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину покроет российский кредит. Поставки начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре этой техники. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.

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