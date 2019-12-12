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02:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Протест вернули на согласование

Как Валерий Фадеев решил не показывать Владимиру Путину доклад Николая Сванидзе.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Доклад главы комиссии СПЧ по гражданским свободам Николая Сванидзе «Формирование культуры компромиссов в практике реализации конституционного права граждан на свободу собраний» тезисно прозвучал на встрече с Владимиром Путиным 10 декабря. В нем, согласно стенограмме заседания, опубликованной на сайте президента РФ, идет речь об акциях протеста накануне выборов в Мосгордуму, важности согласования таких акций властями, ставится вопрос о необходимости отмены ст. 212.1 УК РФ (многократное нарушение правил проведения митингов).

Проект доклада господина Сванидзе в среду журналистам продемонстрировал глава СПЧ Валерий Фадеев, отметив, что документ «будет тщательно рассматриваться и дорабатываться».

Позднее в пресс-службе СПЧ уточнили: «Доклад должен пройти процедуру принятия (членами совета.— “Ъ”), после чего будет опубликован (на сайте совета.— “Ъ”), но когда это произойдет, неизвестно».

Для Николая Сванидзе, по его признанию, такое положение дел стало сюрпризом. «Я считал, что президент уже увидел доклад, — рассказал “Ъ” господин Сванидзе.— По крайней мере раньше было так: доклад (подготовленный членом СПЧ к ежегодной встрече с президентом.— “Ъ”) отдавался сразу или на следующий день. Видимо, сейчас решили пройти некие формальные процедуры, но о внесении изменений Валерий Фадеев мне ничего не говорил. Уверенно надеюсь, что сроки (доработки.— “Ъ”) будут максимально короткими и доклад окажется в распоряжении президента уже в декабре. Если мы затянем, выводы не войдут в поручения президента, а именно поручения и являются формальным итогом наших ежегодных встреч». Полный текст доклада господин Сванидзе отказался предоставить в распоряжение «Ъ», сославшись на необходимость сначала довести его до сведения Владимира Путина.

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Член президиума СПЧ Александр Верховский назвал практику доработки доклада «странной» и предположил, что Валерий Фадеев «оказался согласен не со всеми изложенными в документе тезисами».

Господин Верховский, в частности, отметил, что несогласие может быть связано с ситуацией вокруг несогласованной властями протестной акции в Москве 27 июля: «Валерий Фадеев назвал ее “массовыми беспорядками”, хотя и я, и Сванидзе так не считаем — массовых беспорядков не было». «Доклад готовился специально к встрече с президентом, и непонятно, что там еще дорабатывать, кто будет этим заниматься и почему документ так и не передан, — сказал “Ъ” господин Верховский.— В СПЧ в настоящий момент существуют некие коммуникационные трудности при взаимодействии с председателем: нет графика работы, намеченных планов, а перед встречей с главой государства впервые мы не знали, кому удастся выступить и в каком порядке. Владимир Путин давал слово участникам, но мы даже предположительно не знали, кому дадут слово, а кому выступить не удастся».

Глава комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Брод подтвердил «Ъ» отсутствие списка докладчиков накануне встречи с президентом и рассказал, что оказался в числе 15 человек, которым выступить не удалось даже с репликой.

«Я готовил доклад о защите прав россиян за рубежом и хотел также доложить о проблемах в обеспечении ветеранов квартирами, а также о жалобах на деятельность следственных органов, — рассказал господин Брод.— Доклад я передал президенту, а он, согласно процедуре, — Сергею Кириенко (первый заместитель главы администрации президента России.— “Ъ”)».

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В аналогичной ситуации оказался глава комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин. «Я готовил краткую справку о безобразной работе Следственного комитета России (СКР.— “Ъ”), так как знал, что среди выступающих меня не будет, об этом стало известно после предварительной встречи (по-видимому, имеется в виду встреча членов президиума СПЧ и Сергея Кириенко, которая, по данным “Ъ”, состоялась в ноябре и на которой обсуждались темы докладов президенту), — рассказал господин Каляпин.— В справке, которую удалось передать президенту, содержится подборка из десяти дел, по которым СКР годами незаконно, и это подтверждают решения судов, отказывает гражданам в возбуждении уголовного дела или проведении проверки по сообщениям о пытках и превышении полномочий. Одно из таких дел имеет 28 решений суда о незаконности отказов. Напомню, СКР до сих пор не рассмотрел ни одного из 24 заявлений участников летних протестов о превышении полномочий силовиками».

Отметим, по итогам пресс-конференции членов СПЧ о встрече с президентом России в среду Валерий Фадеев назвал «неправильной» ситуацию, в которой «силовая структура (ведет себя.— “Ъ”) как стена». «Те, кто пострадал или считает себя пострадавшим и подал заявления в СКР, должны получить ответы», — пояснил господин Фадеев, пообещав обратиться в СКР с просьбой разъяснить позицию ведомства.

Мария Старикова

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