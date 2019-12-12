02:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Протест вернули на согласование
Как Валерий Фадеев решил не показывать Владимиру Путину доклад Николая Сванидзе.
Доклад главы комиссии СПЧ по гражданским свободам Николая Сванидзе «Формирование культуры компромиссов в практике реализации конституционного права граждан на свободу собраний» тезисно прозвучал на встрече с Владимиром Путиным 10 декабря. В нем, согласно стенограмме заседания, опубликованной на сайте президента РФ, идет речь об акциях протеста накануне выборов в Мосгордуму, важности согласования таких акций властями, ставится вопрос о необходимости отмены ст. 212.1 УК РФ (многократное нарушение правил проведения митингов).
Позднее в
Для Николая Сванидзе, по его признанию, такое положение дел стало сюрпризом. «Я считал, что президент уже увидел доклад, — рассказал “Ъ” господин Сванидзе.— По крайней мере раньше было так: доклад (подготовленный членом СПЧ к ежегодной встрече с президентом.— “Ъ”) отдавался сразу или на следующий день. Видимо, сейчас решили пройти некие формальные процедуры, но о внесении изменений Валерий Фадеев мне ничего не говорил. Уверенно надеюсь, что сроки (доработки.— “Ъ”) будут максимально короткими и доклад окажется в распоряжении президента уже в декабре. Если мы затянем, выводы не войдут в поручения президента, а именно поручения и являются формальным итогом наших ежегодных встреч». Полный текст доклада господин Сванидзе отказался предоставить в распоряжение «Ъ», сославшись на необходимость сначала довести его до сведения Владимира Путина.
Член президиума СПЧ Александр Верховский назвал практику доработки доклада «странной» и предположил, что Валерий Фадеев «оказался согласен не со всеми изложенными в документе тезисами».
Господин Верховский, в частности, отметил, что несогласие может быть связано с ситуацией вокруг несогласованной властями протестной акции в Москве 27 июля: «Валерий Фадеев назвал ее “массовыми беспорядками”, хотя и я, и Сванидзе так не считаем — массовых беспорядков не было». «Доклад готовился специально к встрече с президентом, и непонятно, что там еще дорабатывать, кто будет этим заниматься и почему документ так и не передан, — сказал “Ъ” господин Верховский.— В СПЧ в настоящий момент существуют некие коммуникационные трудности при взаимодействии с председателем: нет графика работы, намеченных планов, а перед встречей с главой государства впервые мы не знали, кому удастся выступить и в каком порядке. Владимир Путин давал слово участникам, но мы даже предположительно не знали, кому дадут слово, а кому выступить не удастся».
Глава комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Брод подтвердил «Ъ» отсутствие списка докладчиков накануне встречи с президентом и рассказал, что оказался в числе 15 человек, которым выступить не удалось даже с репликой.
«Я готовил доклад о защите прав россиян за рубежом и хотел также доложить о проблемах в обеспечении ветеранов квартирами, а также о жалобах на деятельность следственных органов, — рассказал господин Брод.— Доклад я передал президенту, а он, согласно процедуре, — Сергею Кириенко (первый заместитель главы администрации президента России.— “Ъ”)».
В аналогичной ситуации оказался глава комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин. «Я готовил краткую справку о безобразной работе Следственного комитета России (СКР.— “Ъ”), так как знал, что среди выступающих меня не будет, об этом стало известно после предварительной встречи (по-видимому, имеется в виду встреча членов президиума СПЧ и Сергея Кириенко, которая, по данным “Ъ”, состоялась в ноябре и на которой обсуждались темы докладов президенту), — рассказал господин Каляпин.— В справке, которую удалось передать президенту, содержится подборка из десяти дел, по которым СКР годами незаконно, и это подтверждают решения судов, отказывает гражданам в возбуждении уголовного дела или проведении проверки по сообщениям о пытках и превышении полномочий. Одно из таких дел имеет 28 решений суда о незаконности отказов. Напомню, СКР до сих пор не рассмотрел ни одного из 24 заявлений участников летних протестов о превышении полномочий силовиками».
Отметим, по итогам
Мария Старикова