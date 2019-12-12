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03:40 (мск), источник: Интерфакс

Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в среду подписал исполнительный приказ, направленный на борьбу с антисемитизмом, сообщает Белый дом.

Источник: AP 2019

«Моя администрация привержена борьбе с ростом антисемитизма и антисемитских инцидентов в Соединенных Штатах и во всем мире», — говорится в документе.

Отмечается, что с 2013 года число антисемитских инцидентов возросло.

Органам исполнительной власти вменяется тщательно следить за соблюдением закона «О гражданских правах» 1964 года, который «запрещает дискриминацию по признаку расы, цвета кожи и национального происхождения».

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