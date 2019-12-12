Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Великий город вспоминает бывшего мэра Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Фоторепортажи
10В Италии показали календарь Pirelli-2020
10Назван победитель научного фотоконкурса Королевского общества
07:07 (мск), источник: Lenta.Ru

В России заметили изменение украинской стратегии переговоров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва заметила изменение украинской стратегии переговоров. Она отметила это в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым», запись которой доступна на сайте телеканала «Россия 1».

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, изменилась тональность переговоров и подход к ним. Также Захарова отметила, что Киев стал оперировать правовыми терминами. Представитель внешнеполитического ведомства рассказала, что Украина сейчас действует «в русле интересов различных сегментов общества» и со стороны ее властей заметны «позитивные сигналы».

Читайте также
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита»

В то же время Захарова напомнила, что украинские законы до сих пор запрещают российским журналистам посещать Украину: Служба безопасности может не пропускать сотрудников СМИ на границе, а также задерживать их и депортировать. Владимир Соловьев, в свою очередь, рассказал, что многие его коллеги находятся в списке «запрещенных людей». И Захарова, и Соловьев ответили таким образом на приглашение президентом Украины Владимиром Зеленским российских журналистов на территорию Украины во время встречи «нормандской четверки».

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже, через три года после предыдущего. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Вопрос особого статуса территории на переговорах затронут не был.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы «Нормандская четверка» в Париже
 Названа самая красивая женщина Вселенной. Фото
Объявлен человек года
Спонсорам строительства газопроводов РФ приготовили санкции
Врач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы
Депутаты Госдумы поедут в Австралию за 5,5 млн рублей
На Кубани разбился вертолет Ми-28
Работа в Новый год. Кого это коснется и сколько за это заплатят
«ВКонтакте» назвала самые популярные треки и альбомы 2019 года
Здоровье
У актера Уилла Смита нашли предраковый полип Открытие было сделано во время колоноскопии.
Hi-Tech
Ностальгия по нулевым: лучшие гаджеты эпохи Почти у каждого наверняка было хотя бы одно устройство из этого списка
Кино
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019» Праздничный музыкальный фестиваль телезрители увидят в первые дни нового года
Авто
ГИБДД хочет изымать автомобили у пьяных водителей Гаишники поддерживают предложение о конфискации машин у тех, кто повторно попался пьяным за рулем
Новости партнеров
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Самый ранний звоночек зарождающейся онкологии
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
Арбузы напрямую связаны с раком: врачи сделали важное заявление
Популярные темы на «Детях»
Помогите советом! 419
Кто кому должен? 375
Черная легенда Франции - 2 255
Майонез!!! 241
Леди
Как выглядит мужчина, превратившийся с помощью пластики в рептилию В прошлом банкир, а сегодня – человек-рептилия.
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
"Сердце сейчас откажет, и все": появилась новая информация о Заворотнюк
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
Самый ранний звоночек зарождающейся онкологии
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь