В Кремле рассказали о запросах в адрес Германии по выдаче Зелимхана Хангошвили

На вопрос журналистов, связанный с опровержением немецкими властями информации о запросах об экстрадиции Хангошвили, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг ответил: «Запросы были, и об этом докладывалось президенту».
Более того, человек не только подозревается, но и установлено участие этого гражданина в чрезвычайно кровавых террористических актах и массовом убийстве.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
На уточняющий вопрос, чем объяснить разницу в информации, поступающей от российской и германской сторон по этому делу, Песков ответил: «Мы не должны этого объяснять, мы информируем вас о своих действиях, которые имели место».
Он подчеркнул, что в Европе по-прежнему скрывается большое число людей, обвиняемых в совершении серьезных преступлений.
По-прежнему в странах Европы скрывается очень много людей, которые причастны и к терактам, и к организациям терактов, и к убийствам во время кровавых событий на Кавказе. Они где-то получают виды на жительство, где-то — гражданство. Они ходят средь бела дня по улицам среди обычных людей.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Он отметил при этом: «И по многим из них ведутся следственные действия с тем, чтобы они были выданы Российской Федерации. Это абсолютно нормальная практика».
Гражданин Грузии Хангошвили был убит в Берлине 23 августа. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте. По подозрению в убийстве задержан гражданин России.
Президент России Владимир Путин заявил 10 декабря по итогам встречи лидеров «нормандского формата» в Париже, что «российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами по выдаче этого бандита и убийцы». «К сожалению, мы не нашли взаимопонимания», — сказал российский лидер. Он также рассказал, что Хангошвили был причастен к организации терактов в московском метро.
По данным источника в силовых структурах, Хангошвили курировал подготовку смертников для совершения терактов на Северном Кавказе.
Грузинские СМИ писали, что убитый житель Панкисского ущелья Хангошвили в свое время дважды воевал в Чечне и был одним из полевых командиров, он также фигурировал в деле спецоперации возле села Лапанкури на границе с Россией в Грузии в 2012 году, в частности, участвовал в переговорах между грузинскими правоохранительными органами и членами уничтоженной позже вооруженной бандгруппы.
СМИ отмечали, что Хангошвили, который в последние годы проживал под именем Торнике Кавтарашвили, в свое время предположительно сотрудничал с грузинскими спецслужбами. По сообщениям СМИ, он покинул Грузию и перебрался на Украину после того, как в 2015 году неизвестные совершили на него покушение в Тбилиси. Тогда он получил несколько огнестрельных ранений. Позже он переехал жить в Германию.