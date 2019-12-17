Госдума отменила поездку депутатов в Австралию стоимостью 5,5 млн рублей

Эту тему поднял руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов на пленарном заседании в четверг. «Что касается туризма парламентского. У нас в ближайшее время … вчера (11 декабря — ИФ) на Совете Думы рассматривали поездку нашей делегации в Австралию в первые дни января. Я внимательно посмотрел программу, цель этой поездки, я не вижу достаточно хорошей объективной оценки, для чего туда нужно ехать», — сказал Неверов.
Он отметил, что фракция отзывает своего представителя в делегации Константина Затулина из этой поездки. Вслед за единороссами об отзыве своего члена делегации в Австралию заявили все остальные думские фракции — ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ.
Депутаты должны были поехать в Австралию с 11 по 18 января для участия в 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума.
«Обращаюсь к профильному комитету, который вносит соответствующие предложения, учитывая, что это (поездки депутатов за рубеж — ИФ) не только дорогостоящее…, но, самое главное — это должно иметь конкретные цели и задачи, давайте все-таки руководствоваться этим», — сказал Володин.
Кроме того, спикер нижней палаты парламента предложил депутатам докладывать на заседаниях и в комитетах Госдумы о результатах их командировок.
«Хотелось бы привести в пример выступление руководителя фракции, когда по итогам поездки, в Китай в данном случае, руководитель фракции перед всеми депутатами рассказывает о выводах, примерах, соображениях, о своей политической оценки и ситуации», — сказал Володин в четверг на заседании Госдумы.
Он предложил депутатам подумать и в случае поддержки сделать такой подход системным в работе нижней палаты парламента. Володин отметил, что «зачастую, командировки превращаются в парламентский туризм, и итог поездки никто не знает, даже, зачастую тот, кто сам в эту командировку ездил».
По словам спикера Думы, если это командировка депутата, то он может доложить о ней на заседании комитета, а если едет фракция, или делегация депутатов с определённой задачей, то выступление может состояться в рамках пленарного заседания нижней палаты парламента.
Ранее на пленарном заседании лидер КПРФ Геннадий Зюганов доложил о состоявшейся на предыдущей неделе поездке делегации от партии в КНР.