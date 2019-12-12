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14:01 (мск), источник: РИА Новости

Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропортах

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон о возвращении курилок в здания аэропортов, документ внес в 2017 году депутат Сергей Боярский (ЕР).

Источник: РИА Новости

После ряда уточнений комитеты по охране здоровья и по транспорту рекомендовали принять законопроект в первом чтений.

Однако Минздрав выступил против. В ведомстве отметили, что возвращение курительных комнат в аэропорты приведет к увеличению количества курильщиков и росту числа сопутствующих заболеваний.

Госдума тем не менее в июле приняла законопроект в первом чтении.

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Перед вторым чтением в документ также внесли поправку о том, что стены курилки должны быть непрозрачными.

Как подчеркивал Боярский, цель законопроекта — вернуть чистый воздух в общественные пространства, так как курильщики все равно продолжают дымить в туалетах.

Депутат отметил, что закон дает возможность оборудовать курилку в стерильной зоне, а не обязывает это делать.

«Это коснется только зон после регистрации, только зон, где вылета ожидают транзитные пассажиры», — добавил Боярский.

Зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что запреты оказались неэффективными.

«Запрет хорош тогда, когда он действенный, а запрет ради запрета только провоцирует на нарушения. Поэтому курящим вернут специально оборудованные места. С появлением курилок в аэропортах воздух будет чище и опасностей для возникновения пожара меньше», — заключил парламентарий.

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