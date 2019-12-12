Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции

«Казалось бы, за 26 лет с ее (Конституцией.— “Ъ”) небольшим по объему текстом уже детально разобрались, прочли, поняли и точно все понимают и знают, как следуют применять нормы Основного закона», — сказал президент на встрече с судьями Конституционного суда. По его словам, толкование Основного закона — «процесс непрерывный».
Президент отметил, что «от глубокого, сущностного понимания Конституции» напрямую зависит качество принимаемых законов и жизни людей, а также развитие общества и эффективность самого государства.
Кроме того, президент заявил, что закрепленные в Конституции механизмы должны быть «четкими» и «отлаженными», чтобы не допустить отрицание и умаление прав граждан. «Важно, чтобы законодатели не отступали от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты прав и свобод человека», — сказал он, отметив, что закон «практически всегда — это компромисс интересов».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах «актуализировать» Конституцию. Сегодня он заявил журналистам, что в документе есть незыблемая часть и часть, которая соответствует «реалиям времени».
Сегодня, 12 декабря, в России празднуется День Конституции. Ее приняли в этот день в 1993 году всенародным голосованием.
По результатам опроса ФОМа, 40% россиян не читали Конституцию. За изменения выступают 68% респондентов — это рекордный показатель с 2003 года. 17% участников опроса выступили против изменения Конституции.