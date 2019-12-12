17:14 (мск), источник: Коммерсантъ
Трудное губернаторство Сергея Левченко
Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку, рассказали «Ъ» три источника. С какими трудностями сталкивался
В сентябре 2015 года Левченко стал единственным коммунистом, победившим на выборах глав регионов. Его победа стала неожиданной для Кремля, который поддерживал врио губернатора Сергея Ерощенко.
Летом 2016 года Минприроды и Генпрокуратура занялись проблемой незаконной вырубки лесов в Иркутской области, заявив, что власти региона «не принимают мер по предотвращению незаконных рубок». Сергею Левченко выписали предписание об устранении нарушений и привлечении ряда должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
В августе 2016 года в интернете появилась петиция за отставку Левченко. В петиции перечислялось, что губернатору не удалось остановить рост цен, навести порядок в сферах ЖКХ, медицины, образования, побороть коррупцию во власти и бизнесе, сформировать команду по принципу профессионализма. В областном правительстве и КПРФ заявили, что сбор подписей организовали единороссы в рамках предвыборной кампании в Госдуму.
В конце 2016 года от «напитка» «Боярышник», продававшегося в иркутских киосках и павильонах под видом косметического средства, умерли 58 человек. Проблема вышла на федеральный уровень, расследование вел Следственный комитет России.
В сентябре 2018 года в эфире федеральных и региональных телеканалов шли сюжеты о срыве отопительного сезона сразу в нескольких районах Иркутской области. Одной из причин называли конфликт мэров и губернатора Сергея Левченко.
В декабре того же года ГУ МВД России по Иркутской области проводило проверку сообщений СМИ о якобы незаконной охоте, участником которой был Сергей Левченко.
В начале июня 2019 года по делу о незаконной вырубке леса был арестован министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Сергей Левченко высказался за его сохранение на посту до окончания расследования, отметив позитивные изменения в отрасли. Однако в июле суд обязал губернатора уволить чиновника по иску прокуратуры. После этого Шеверда написал заявление об отставке.
Летом 2019 году в Иркутской области прошел паводок, ставший сильнейшим за 180 лет. Президент Владимир Путин трижды посещал регион и жестко критиковал власти за неудовлетворительное информирование граждан, проблемы с распределением гуманитарной помощи, выплатой компенсаций, восстановлением инфраструктуры.
В начале ноября 2019 года первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко подвел итоги выполнения KPI (ключевые показатели эффективности) внутриполитическими блоками регионов и Кремля. Рейтинг доверия к Сергею Левченко снизился на 27 пунктов. Иркутская область попала по этому показателю в пятерку аутсайдеров. Сам Левченко отметил, что на этот показатель могло повлиять использование паводка в политических целях.
В том же месяце лидер КПРФ Геннадий Зюганов в заявлении на сайте партии потребовал прекратить преследование Сергея Левченко, который, по его словам, уже на протяжении нескольких лет подвергается «настоящему пропагандистскому террору, его обвиняют во всех смертных грехах».