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17:58 (мск), источник: РИА Новости

Левченко ушел с поста губернатора Иркутской области

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Он уточнил, что Левченко подал в отставку по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил Игоря Кобзева, с которым уже провел рабочую встречу.

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Сергей Левченко стал губернатором Иркутской области в 2015 года. Тогда он баллотировался от КПРФ и выиграл во втором туре с перевесом в 15 процентов голосов у действующего главы региона, кандидата от «Единой России» Сергея Ерощенко.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводка. Стихия затронула девять муниципальных образований, было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. Пострадали от наводнения 45 тысяч человек.

Наибольший ущерб был нанесен городам Нижнеудинск и Тулун. На приобретение жилья и проведение капремонта жилых домов из федерального бюджета было направлено 14 миллиардов рублей. В результате работы оценочных комиссий 6850 жилых домов были признаны непригодными для жилья. В настоящее время семьям выдано на покупку жилья 4,5 тысячи сертификатов, 11 тысяч человек уже въехали в новые дома и квартиры, приобретенные на средства государства.

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