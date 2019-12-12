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20:38 (мск), источник: РИА Новости

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. США испытали в четверг неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД, сообщил РИА Новости по телефону представитель авиабазы «Ванденберг».

Источник: РИА Новости
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«Министерство обороны провело летные испытания баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации примерно в 8.30 утра (19.30 мск) по тихоокеанскому времени сегодня, 12 декабря 2019 года, с базы ВВС “Ванденберг”, Калифорния. Мы сейчас проводим оценку результатов», — сказал он.

В августе этого года Пентагон сообщил, что испытал неядерную крылатую ракету наземного базирования, ранее запрещенную Договором о РСМД. Ракета была вариантом «Томогавка» и успешно поразила цель после более чем 500 километров полета. Запуск осуществлялся с мобильной пусковой установки. В ведомстве добавили, что результаты испытаний будут использованы для дальнейшей разработки ракет.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекращено со 2 августа по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в договоре.

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О нераспространении ядерного оружия, сокращении стратегических наступательных вооружений и другом.

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