США испытали запрещенную ДРСМД ракету

«Министерство обороны провело летные испытания баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации примерно в 8.30 утра (19.30 мск) по тихоокеанскому времени сегодня, 12 декабря 2019 года, с базы ВВС “Ванденберг”, Калифорния. Мы сейчас проводим оценку результатов», — сказал он.
В августе этого года Пентагон сообщил, что испытал неядерную крылатую ракету наземного базирования, ранее запрещенную Договором о РСМД. Ракета была вариантом «Томогавка» и успешно поразила цель после более чем 500 километров полета. Запуск осуществлялся с мобильной пусковой установки. В ведомстве добавили, что результаты испытаний будут использованы для дальнейшей разработки ракет.
Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекращено со 2 августа по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в договоре.