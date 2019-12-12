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23:29 (мск), источник: Life.ru

На Украине планируют штрафовать депутатов и чиновников за русский язык

На сайте языкового омбудсмена будет создан специальный раздел, где пользователи смогут пожаловаться на нарушителей.

Источник: Reuters

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Татьяна Монахова заявила, что использующих русский язык депутатов и чиновников будут штрафовать.

— У нас все чиновники, судьи, все учителя… законодательная, исполнительная, судебная ветви власти, образование, медицина и армия — это то, где украинский язык должен быть базовой настройкой, — приводит агентство УНН слова Монаховой.

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Языковой омбудсмен добавила, что за первое нарушение закона предусматривается замечание, а в случае повторного — уже штрафы. На сегодняшний день максимальный размер штрафа составляет 11 600 гривен (492 доллара).

Также Монахова сообщила о планах создать на сайте уполномоченного специальный раздел, где все пользователи смогут заполнить жалобу на нарушение закона о государственном языке.

Напомним, незадолго до своего ухода с поста президента Пётр Порошенко подписал закон о государственном языке, согласно которому граждане Украины обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. С сентября 2020 года все русскоязычные школы Украины перейдут на государственный язык обучения.

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