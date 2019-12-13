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00:22 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский заявил, что в Донбассе не может быть резни, как в Сребренице

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сребреницы в Донбассе не будет, потому что Украина — другая страна, уважающая своих граждан.

Источник: РИА Новости

Ранее Зеленский заявил, что настаивает на передаче украинским военным контроля над границей с Россией до проведения в Донбассе выборов. Президент России Владимир Путин напомнил, что Минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а потом решение по границе. Он также заявил, что если украинские военные встанут на границе, окружив ДНР и ЛНР, «может начаться Сребреница», поскольку Зеленский вряд ли сможет справиться с националистами.

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«Мы другие люди, свободные, демократические. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины… Никакой резни… Мы другая власть, для нас главное — человеческие жизни. Поэтому я не вижу никаких таких заключений», — заявил Зеленский в эфире телеканала «1+1».

По оценкам экспертов, в боснийской Сребренице в июле 1995 года в результате операции армии боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем были убиты около 8 тысяч мусульман.

Осада города и последовавшие расстрелы мужской части населения стали одним из самых кровавых эпизодов войны в Боснии и Герцеговине (1992−1995 годы). Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международный суд ООН классифицировал эти события как геноцид.

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