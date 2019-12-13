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03:03 (мск), источник: ТАСС

Помпео уверен, что Салливан поможет выстроить конструктивные отношения с Россией

Ранее за назначение на должность посла Джона Салливана высказались 70 законодателей.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео выразил уверенность, что Джон Салливан в качества посла в РФ поможет выстроить конструктивные отношения с Россией.

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«Поздравления Джону Салливану в связи с сегодняшним утверждением послом США в России, — отметил Помпео в четверг вечером в Twitter. — Я уверен, что его опыт и дипломатическая проницательность поможет в нашей работе по укреплению сотрудничества и выстраиванию конструктивных отношений с Россией».

Сенат Конгресса США одобрил в четверг назначение первого заместителя госсекретаря Салливана на должность посла в РФ. В его поддержку высказались 70 законодателей, 22 проголосовали против. Для утверждения было достаточно простого большинства голосов.

Одобрение кандидатуры Сенатом является, по сути, финальным этапом процесса назначения посла. Теперь законодатели передадут президенту уведомление о своем решении, после чего американский лидер проведет церемонию приведения посла к присяге.

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