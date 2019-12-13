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10:46 (мск), источник: BBC News Русская служба

Выборы в Британии: партия Бориса Джонсона получает абсолютное большинство в парламенте

Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном завоевала абсолютное большинство мандатов на прошедших в четверг внеочередных выборах Палаты общин. Джонсон обещает быстрый и решительный брексит.

Источник: BBC

Консервативная партия во главе с премьер-министром и евроскептиком Борисом Джонсоном уверенно победила на досрочных выборах Палаты общин.

Джонсон обещает незамедлительно вывести страну из Евросоюза.

По данным на 7 утра по Лондону (10 утра по Москве), Консервативная партия по итогам выборов 12 декабря завоевала 361 из 650 мест в Палате общин (данные не окончательные).

Главные соперники консерваторов, лейбористы во главе с Джереми Корбином, пока получили 203 мандата, Шотландская национальная партия — 48 мандатов, Либерально-демократическая партия — 11 мандатов, североирландская Демократическая юнионистская партия — 8, Партия Уэльса — 4, зеленые — 1.

Источник: BBC

Консерваторы намерены немедленно ратифицировать соглашение о выходе Британии из Евросоюза, согласованное правительством Бориса Джонсона и Брюсселем, и 31 января 2020 года Британия формально покинет ЕС.

Фактический выход состоится в конце года, по окончании переходного периода.

Тори обещают не продлевать переходный период, хотя по соглашению о выходе такая возможность у Британии и Евросоюза есть.

Подсчет голосов в основном завершится в ближайшие часы.

Разгром лейбористов

Главная оппозиционная сила, Лейбористская партия, терпит разгромное поражение: они потеряют по сравнению с предыдущим составом Палаты общин около сорока мандатов.

Политики, как извне Лейбористской партии, так и внутри ее, обвиняют в этом лично лидера партии Джереми Корбина и его окружение.

Лейбористы во главе с Джереми Корбином терпят болезненное поражение | Источник: GETTY IMAGES

По мнению критиков, причиной поражения стало в первую очередь нежелание Корбина занять четкую позицию в отношении брексита, а во вторую — крайне левый по британским меркам курс «корбинистов».

Тори получили большинство во множестве бывших рабочих округов на севере и в центре страны, где избиратели традиционно голосовали за лейбористов, но на референдуме 2016 года в большинстве высказались за выход из Евросоюза.

Сам 70-летний Джереми Корбин на объявлении итогов выборов по его лондонскому округу сказал, что на следующие выборы партию не поведет — то есть, уйдет со своего поста.

По словам Корбина, итоги выборов стали большим разочарованием для лейбористов, но партия, по его мнению, шла на них с правильной программой.

«Но брексит поляризовал позиции в политической дискуссии, он подменил нормальную политическую дискуссию. И это, я признаю, отразилось и на результатах, которых Лейбористская партия показала по всей стране», — сказал Корбин.

В целом наблюдатели делают вывод, что в значительной степени эти выборы стали своего рода плебисцитом по отношению к членству Британии в ЕС.

Источник: BBC

Успех шотландцев

Шотландская национальная партия, главный пункт в программе которой — скорейшее проведение нового референдума о независимости Шотландии, победила в 48 из 59 шотландских округов.

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Лидер ШНП и глава правительства шотландской автономии Никола Стерджен заявила по итогам выборов, что они дают партии мандат на то, чтобы добиваться второго референдума о независимости.

«Шотландия очень ясно дала понять: мы не хотим власти Бориса Джонсона, и мы не хотим выходить из Евросоюза», — объявила Стёрджен.

Фунт укрепился

Как только вечером 12 декабря были обнародованы данные экзитпола, согласно которым тори одерживали уверенную победу, курс британского фунта подскочил по отношению и к доллару США, и к евро.

Курс фунта к доллару поднялся на 2,7% и превысил отметку в 1,35 доллара за фунт. По отношению к евро курс вырос почти на 2%.

К утру пятницы произошла небольшая коррекция, но фунт все равно стоит ощутимо дороже, чем в последние полтора месяца, когда он держался в пределах 1,28−1,30 доллара США.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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