10:46 (мск), источник: BBC News Русская служба
Выборы в Британии: партия Бориса Джонсона получает абсолютное большинство в парламенте
Консервативная партия во главе с
Консервативная партия во главе с
По данным на 7 утра по Лондону (10 утра по Москве), Консервативная партия по итогам выборов 12 декабря завоевала 361 из 650 мест в Палате общин (данные не окончательные).
Главные соперники консерваторов, лейбористы во главе с Джереми Корбином, пока получили 203 мандата, Шотландская национальная партия — 48 мандатов,
Консерваторы намерены немедленно ратифицировать соглашение о выходе Британии из Евросоюза, согласованное правительством Бориса Джонсона и Брюсселем, и 31 января 2020 года Британия формально покинет ЕС.
Тори обещают не продлевать переходный период, хотя по соглашению о выходе такая возможность у Британии и Евросоюза есть.
Подсчет голосов в основном завершится в ближайшие часы.
Главная оппозиционная сила, Лейбористская партия, терпит разгромное поражение: они потеряют по сравнению с предыдущим составом Палаты общин около сорока мандатов.
Политики, как извне Лейбористской партии, так и внутри ее, обвиняют в этом лично лидера партии Джереми Корбина и его окружение.
По мнению критиков, причиной поражения стало в первую очередь нежелание Корбина занять четкую позицию в отношении брексита, а во вторую — крайне левый по британским меркам курс «корбинистов».
Тори получили большинство во множестве бывших рабочих округов на севере и в центре страны, где избиратели традиционно голосовали за лейбористов, но на референдуме 2016 года в большинстве высказались за выход из Евросоюза.
Сам 70-летний Джереми Корбин на объявлении итогов выборов по его лондонскому округу сказал, что на следующие выборы партию не поведет — то есть, уйдет со своего поста.
«Но брексит поляризовал позиции в политической дискуссии, он подменил нормальную политическую дискуссию. И это, я признаю, отразилось и на результатах, которых Лейбористская партия показала по всей стране», — сказал Корбин.
В целом наблюдатели делают вывод, что в значительной степени эти выборы стали своего рода плебисцитом по отношению к членству Британии в ЕС.
Шотландская национальная партия, главный пункт в программе которой — скорейшее проведение нового референдума о независимости Шотландии, победила в 48 из 59 шотландских округов.
Лидер ШНП и глава правительства шотландской автономии Никола Стерджен заявила по итогам выборов, что они дают партии мандат на то, чтобы добиваться второго референдума о независимости.
«Шотландия очень ясно дала понять: мы не хотим власти Бориса Джонсона, и мы не хотим выходить из Евросоюза», — объявила Стёрджен.
Как только вечером 12 декабря были обнародованы данные экзитпола, согласно которым тори одерживали уверенную победу, курс британского фунта подскочил по отношению и к доллару США, и к евро.
Курс фунта к доллару поднялся на 2,7% и превысил отметку в 1,35 доллара за фунт. По отношению к евро курс вырос почти на 2%.
К утру пятницы произошла небольшая коррекция, но фунт все равно стоит ощутимо дороже, чем в последние полтора месяца, когда он держался в пределах 1,28−1,30 доллара США.