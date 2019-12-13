В Кремле прокомментировали запуск США запрещенной ДРСМД ракеты

«Я не могу как-то комментировать с технической точки зрения, с точки зрения технических характеристик этой ракеты, но то, что США давно вели подготовку к нарушению положений ДРСМД, мы заявляли неоднократно. Это лишь красноречиво подтверждает то, что Договор фактически был сломан по инициативе США. К нашему сожалению», — сказал Песков журналистам.
США вышли из ДРСМД 2 августа под предлогом нарушений соглашения, якобы допускаемых Россией. Претензии Вашингтона касались российской крылатой ракеты 9М729, США потребовали уничтожить этот тип носителей. Москва отвергла ультиматум, назвав все обвинения в нарушении ДРСМД голословными, при этом указала, что на протяжении многих лет американская сторона отказывалась вести диалог по российским претензиям: использованию боевых ударных беспилотников и установок Mk-41.