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13:49 (мск), источник: Ведомости

Песков посоветовал Зеленскому придерживаться Минских договоренностей

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности многократно пожать руку российскому коллеге Владимиру Путину после возвращения Крыма и Донбасса. «Что касается Крыма, то лучше Путину жать руку, не поднимая вопроса о Крыме», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

В случае с Донбассом Зеленскому нужно не руку Путину жать, а выполнять Минские договоренности, добавил пресс-секретарь. «И тогда можно будет всем друг другу пожать руку и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт», — сказал он.

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Накануне Зеленский в эфире телеканала «1+1» заявил, что в случае возвращения Донбасса в состав Украины готов хоть 10 раз пожать руку президенту России. «А если нам вернут наш Крым — а его обязательно когда-то вернут — можно и 100 раз [пожать]», — добавил Зеленский. Так он ответил на вопрос ведущего о рукопожатии президентов России и Украины во время саммита «нормандской четверки» в Париже.

Первая встреча Путина и Зеленского состоялась в понедельник, 9 декабря. В переговорах, посвященных ситуации в Донбассе, также участвовали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Стороны договорились придерживаться Минских соглашений от 2015 г., которые предусматривают обмен удерживаемыми лицами, отвод вооружений от линии разграничения в Донбассе, прекращение огня и др.

Вопрос о возвращении Крыма на переговорах не поднимался. Зеленский во время предвыборной кампании обещал попытаться вернуть полуостров в состав Украины. Кремль неоднократно заявлял, что этот вопрос закрыт.

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