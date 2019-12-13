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16:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленского обвинили в тайных встречах с Коломойским

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в проведении тайных встреч с олигархом Игорем Коломойским. Об этом говорится в расследовании журналистского проекта «Схемы», которое публикует «Радио Свободы».

Источник: Reuters

Журналисты предполагают, что эти встречи проходят в многоэтажном доме на улице Грушевского в Киеве, где проживает глава государства. Начиная с середины октября они трижды замечали там автомобили, которые приезжали на подземный паркинг из офиса или дома Коломойского. Такие случаи были зафиксированы 19 и 31 октября, а также 15 ноября.

Предположительно, на встречах Зеленского с олигархом также могли присутствовать помощники главы государства Сергей Шефир и Андрей Ермак, поскольку их автомобили были замечены у дома президента в то же время, что и предположительный транспорт Коломойского.

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В связи со своими подозрениями, журналисты направили в офис президента официальный запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ в данный момент не поступил.

Сергея Шефира, который также является совладельцем студии Зеленского «Квартал 95», уже обвиняли в тайных походах к Коломойскому. Утверждается, что 28 октября он приезжал в офис олигарха поздно вечером на служебном автомобиле. Сам он подтвердил эту информацию, однако заявил, что посещал офис не как представитель власти, а по делам студии «Квартал 95».

Коломойскому неофициально приписывают влияние на Зеленского. Отдельным поводом для спекуляций на эту тему служит то, что люди из окружения олигарха вошли в команду нового президента Украины. Так, главой администрации (а позже — офиса) президента сразу после инаугурации был назначен личный адвокат Коломойского Андрей Богдан. В конце мая на должность главы Службы безопасности президента был назначен долгое время работавший у олигарха телохранителем Максим Донец.

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