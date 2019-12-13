Путин поручил выделить 550 млрд руб. на первичное звено здравоохранения

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предусмотреть выделение из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере не менее 550 млрд. рублей (до 2024 года включительно) на финансовое обеспечение мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры первичного звена здравоохранения в рамках реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (включая мероприятия по развитию центральных районных и районных больниц) с учётом того, что среднее соотношение финансового обеспечения таких мероприятий за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации должно составлять 90 и 10 процентов соответственно», — говорится в поручении.
Ответственные за исполнение поручения — премьер-министр Дмитрий Медведев и главы регионов. Доклад по поручению — до 1 марта 2020 года, далее — один раз в год.
В конце октября президент России Владимир Путин в ходе встречи заседания президиума Госсовета по здравоохранению заявил, что для финансирования модернизации первичного звена здравоохранения в 2020—2022 годах предусмотрено 150 млрд руб., по 50 млрд руб. каждый год. Президент добавил, что после проведения экспертизы региональных программ по модернизации первичного звена «объем ассигнований может быть и скорректирован».
Ранее в пресс-службе Минздрава напомнили, что правительство ранее утвердило принципы модернизации первичного звена здравоохранения в период 2020—2024 годов. В ходе подготовительного этапа власти регионов должны были проанализировать состояние первичного звена на их территории и предложить «конкретные меры» по его модернизации. По поручению президента России Владимира Путина к 1 июля 2020 года должны быть разработаны региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения. Минздрав и Минтруд до 1 апреля 2020 года разработают законопроект по отраслевой системе оплаты труда медиков.