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18:11 (мск), источник: RNS

Путин поручил выделить 550 млрд руб. на первичное звено здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выделение из федерального бюджета и бюджетов регионов не менее 550 млрд рублей до 2024 года включительно на развитие инфраструктуры первичного звена здравоохранения, говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, опубликованном на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предусмотреть выделение из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере не менее 550 млрд. рублей (до 2024 года включительно) на финансовое обеспечение мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры первичного звена здравоохранения в рамках реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (включая мероприятия по развитию центральных районных и районных больниц) с учётом того, что среднее соотношение финансового обеспечения таких мероприятий за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации должно составлять 90 и 10 процентов соответственно», — говорится в поручении.

Ответственные за исполнение поручения — премьер-министр Дмитрий Медведев и главы регионов. Доклад по поручению — до 1 марта 2020 года, далее — один раз в год.
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В конце октября президент России Владимир Путин в ходе встречи заседания президиума Госсовета по здравоохранению заявил, что для финансирования модернизации первичного звена здравоохранения в 2020—2022 годах предусмотрено 150 млрд руб., по 50 млрд руб. каждый год. Президент добавил, что после проведения экспертизы региональных программ по модернизации первичного звена «объем ассигнований может быть и скорректирован».

Ранее в пресс-службе Минздрава напомнили, что правительство ранее утвердило принципы модернизации первичного звена здравоохранения в период 2020—2024 годов. В ходе подготовительного этапа власти регионов должны были проанализировать состояние первичного звена на их территории и предложить «конкретные меры» по его модернизации. По поручению президента России Владимира Путина к 1 июля 2020 года должны быть разработаны региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения. Минздрав и Минтруд до 1 апреля 2020 года разработают законопроект по отраслевой системе оплаты труда медиков.

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