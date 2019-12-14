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00:24 (мск), источник: РИА Новости

Песков ответил на сообщения о «разговоре на повышенных тонах» в Париже

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Попытки перехода беседы на повышенных тонах в ходе «нормандского» саммита в Париже были, но разговор был рабочим, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая на площадке клуба «Валдай», заявил, что разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения. По его словам, «какое-то время там были даже идеи серьезным образом переработать тот документ … но твердость нашего лидера это все предотвратила».

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«Попытки были. Разговор был рабочий», — сказал Песков, отвечая на вопрос, правда ли, что переговоры проходили на повышенных тонах с украинской стороной, которая пыталась изменить Минские соглашения.

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» — РФ, Украины, Франции и Германии — завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.

В документе подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском» формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры «нормандской четверки» призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

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11 декабря© Ньюстюб
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