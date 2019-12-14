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01:02 (мск), источник: РИА Новости

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Делегации «Газпрома» и «Нафтогаза» завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Источник: РИА Новости

Россия и Украина предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По словам топ-менеджера украинской компании, стороны продолжают обсуждать достигнутые предварительные договоренности. Он подчеркнул, что конечного варианта контакта пока нет.

«Но мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается», — в последующем написал Витренко в Facebook.

«От политики к конкретике»

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Депутат Госдумы Игорь Ананских объяснил прогресс в переговорах по транзиту газа тем, что киевские власти перестали политизировать этот вопрос и перешли к конкретике, рыночным отношениям.

«Все сразу сдвинулось со своих мест», — сказал парламентарий в комментарии телеканалу RT.

Политик также напомнил, что Россия многократно призывала Украину говорить конкретно о контракте, а не о политике.

«Но, к сожалению, мы не были услышаны долгие годы. Сейчас, к счастью, ситуация сдвинулась, обсуждается возможность контракта», — добавил депутат.

Сенатор Сергей Цеков, в свою очередь, призвал ориентироваться не на заявление топ-менеджера «Нафтогаза», а на конечный результат. Он также напомнил, что призывы решить газовый вопрос звучат как в Москве, так и в Киеве, однако до сих пор остается ряд нерешенных вопросов.

«Масса вопросов возникает по поводу того, на какой срок заключить договор, по какой цене, какая вообще позиция у Украины по транзиту газа», — сказал парламентарий телеканалу RT.

При этом «Газпром» не стал комментировать результаты прошедших сегодня в Вене переговоров.

Ситуация с транзитом

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Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года. Москва и Киев проводят переговоры в двусторонних и трехсторонних форматах с участием Еврокомиссии для заключения нового соглашения. В частности, сегодня в Вене состоялись переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза».

Москва настаивает на том, что для подписания нового контракта стороны должны отказаться от претензий в международном арбитраже и прекратить судебные разбирательства.

Однако киевские власти считает это условие неприемлемым. Более того, «Нафтогаз» оценивает свои претензии к российской госкорпорации в двадцать два миллиарда долларов.

Вопрос о заключении нового контракта по транзиту также обсуждался на саммите «нормандской четверки» в Париже. Как отметил президент Владимир Зеленский, вероятность подписания соглашения выросла после то встречи.

Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что на окончательные договоренности выйти пока не удалось, но переговоры продолжатся.

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