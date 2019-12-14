10:06 (мск), источник: Известия
Минюст предложил узаконить роботов-коллекторов
Министерство юстиции России предложило узаконить использование
Под
Система может стать одним из способов общения с должником.
Документ предусматривает и ряд ограничений. Робота можно использовать не более одного раза в сутки, не более двух раз в течение календарной недели и не более восьми раз в течение календарного месяца.
5 декабря Госдума предложила ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность. Зампред комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн назвал причиной такого решения массовые жалобы граждан на коллекторов, которые игнорируют ограничительные меры, ранее принятые парламентом.