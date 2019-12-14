14:03 (мск), источник: РИА Новости
ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов опровергла сообщения о нескольких десятках миллионов невыездных
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Ранее «Известия» со ссылкой на ФССП и Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств сообщили, что в стране насчитывается около полутора миллионов должников по алиментам, 13 миллионов не оплативших вовремя штрафы ГИБДД, два с половиной миллиона просрочивших оплату услуг ЖКХ и порядка
Под запрет на выезд из России попадают те, у кого сумма долга превышает 30 тысяч рублей, а просрочка платежа составляет более 90 дней.