Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
20Церемония прощания с Юрием Лужковым
25Скончался Юрий Лужков
12:39 (мск), источник: Коммерсантъ

КНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ

На космодроме Сохэ в КНДР 13 декабря с 22:41 по 22:48 (16:41—16:48 мск) прошли новые «серьезные испытания», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Испытания были проведены Академией оборонных наук государства, их подробности в тексте не уточняются.

Источник: Reuters

«Наши ученые оборонных наук удостоились огромной чести получить горячие поздравления от Центрального комитета партии. Результаты в оборонном деле, которых мы достигаем один за другим в последнее время, будут применены, чтобы поднять на еще один уровень надежный потенциал стратегического ядерного сдерживания КНДР», — говорится в заявлении пресс-секретаря академии (перевод по «РИА Новости»).

До этого ЦТАК сообщало об «очень значительном испытание» на Сохэ 8 декабря. Тогда сообщалось, что результат испытания «скоро будет оказывать ключевое воздействие на очередное изменение стратегического статуса КНДР».

Фоторепортаж
Как в КНДР уничтожали ядерный полигон

Напомним, глава Северной Кореи Ким Чен Ын согласился закрыть площадку Сохэ в 2018 году рамках мер по укреплению доверия. В августе 2018 года демонтаж полигона был остановлен, а в марте 2019 года специалисты центра при американском Университете имени Джонса Хопкинса обратили внимание на восстановительные работы на стартовой площадке ракетодрома. В апреле Ким Чен Ын заявил о том, что у США есть время до конца года, чтобы Вашингтон изменил подход к выстраиванию отношений с КНДР и готов был провести переговоры с Дональдом Трампом.

Вместе с тем, на прошлой неделе посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что денуклеаризация полуострова больше не является предметом переговоров с США. В ответ президент США Дональд Трамп сообщил, что удивлен недружественными заявлениями.

27—28 февраля в столице Вьетнама Ханое прошел второй саммит США и КНДР. В ходе встречи Ким Чен Ын просил о снятии санкций с Северной Кореи. Саммит закончился без подписания какого-либо итогового документа. Недавно стало известно, что Северная Корея больше не намерена обсуждать с Вашингтоном денуклеаризацию Корейского полуострова и в ближайшие недели обнародует новую оборонную стратегию с учетом провала переговоров.

Во время загрузки произошла ошибка.
КНДР сообщила о важных испытаниях на космодроме
Во время загрузки произошла ошибка.
12:42 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Внезапный мир США и Северной Кореи
 Шутка Путина на саммите дорого обойдется "Газпрому"
Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Минюст предложил изменить правила взыскания долгов
Россиян ждут аномальные дожди
Минфин закроет возможность обналичивать пенсионные накопления
Теннисистка прервала молчание и рассказала, как боролась с раком
Утверждена дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Бизнесменов обвинили в хищении 1,5 млрд рублей
В NASA показали самые освещенные регионы Америки
Здоровье
Любые дозы алкоголя оказались смертельно опасными Спиртное повышает риск развития опухолей.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
«Еле сдерживаю слезы»: Лопез обратилась к киноактерам США Актриса расчувствовалась, узнав о номинации на премию Гильдии киноактеров США
Авто
Как каршеринг открыл новые перспективы криминалу Полицейские рассказали, что не так с прокатными городскими автомобилями
Новости партнеров
Самый ранний звоночек зарождающейся онкологии
5 приемов, которые остановят старость
Почему рак мозга сгубил так много звезд. Онколог дал ответ
Первые симптомы онкологии, на которые не обращают внимания
Популярные темы на «Детях»
Сын меня ударил. Как теперь жить? 638
А вы бы отпустили своего ребенка в монастырь? 216
На сон грядущий)) давайте поговорим о приятном.. 212
Киндер-киборг 140
Леди
В моду вошли «вывернутые» губы Все чаще видишь на фото в инстаграме губы, буквально вывернутые наизнанку? Это не фильтр, а новый тренд косметологии.
Дом
Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
10 главных достижений Юрия Лужкова в недвижимости
Как живут люди, променявшие город на глубинку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь