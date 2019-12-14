12:39 (мск), источник: Коммерсантъ
КНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ
На космодроме Сохэ в КНДР 13 декабря с 22:41 по 22:48 (
«Наши ученые оборонных наук удостоились огромной чести получить горячие поздравления от Центрального комитета партии. Результаты в оборонном деле, которых мы достигаем один за другим в последнее время, будут применены, чтобы поднять на еще один уровень надежный потенциал стратегического ядерного сдерживания КНДР», — говорится в заявлении
До этого ЦТАК сообщало об «очень значительном испытание» на Сохэ 8 декабря. Тогда сообщалось, что результат испытания «скоро будет оказывать ключевое воздействие на очередное изменение стратегического статуса КНДР».
Напомним, глава Северной Кореи Ким Чен Ын согласился закрыть площадку Сохэ в 2018 году рамках мер по укреплению доверия. В августе 2018 года демонтаж полигона был остановлен, а в марте 2019 года специалисты центра при американском Университете имени Джонса Хопкинса обратили внимание на восстановительные работы на стартовой площадке ракетодрома. В апреле Ким Чен Ын заявил о том, что у США есть время до конца года, чтобы Вашингтон изменил подход к выстраиванию отношений с КНДР и готов был провести переговоры с Дональдом Трампом.
Вместе с тем, на прошлой неделе посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что денуклеаризация полуострова больше не является предметом переговоров с США. В ответ президент США Дональд Трамп сообщил, что удивлен недружественными заявлениями.
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