Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий

«Публикуя пакет законопроектов на общественное обсуждение, мы понимали, что текст потребует доработки», — подчеркнул специалист.
В нынешней редакции, документ позволит гражданам перевести средства, накопленные в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС), в новую накопительную пенсионную систему ГПП.
Затем, в соответствии со спецификой ГПП, в течение 6 месяцев с момента первого взноса граждане смогут вернуть деньги на руки.
В министерстве финансов допускают, что значительная часть жителей страны может, по сути, получить в свободное пользование замороженные пенсионные накопления. Чтобы не допустить этого, перевод средств из ОПС в ГПП будет возможен только после 6-месячного периода с момента первого взноса.
Досрочную выплату из средств ГПП разрешат в случае тяжелой жизненной ситуации гражданина. Этот механизм будет построен на основе правительственного списка социально значимых заболеваний.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6 процента. Корректировка затронет порядка 31 миллиона граждан Российской Федерации.