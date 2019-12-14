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13:13 (мск), источник: m24.ru

Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий

Проект новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП) скорректируют после публичного обсуждения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

Источник: РИА "Новости"

«Публикуя пакет законопроектов на общественное обсуждение, мы понимали, что текст потребует доработки», — подчеркнул специалист.

В нынешней редакции, документ позволит гражданам перевести средства, накопленные в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС), в новую накопительную пенсионную систему ГПП.

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Затем, в соответствии со спецификой ГПП, в течение 6 месяцев с момента первого взноса граждане смогут вернуть деньги на руки.

В министерстве финансов допускают, что значительная часть жителей страны может, по сути, получить в свободное пользование замороженные пенсионные накопления. Чтобы не допустить этого, перевод средств из ОПС в ГПП будет возможен только после 6-месячного периода с момента первого взноса.

Досрочную выплату из средств ГПП разрешат в случае тяжелой жизненной ситуации гражданина. Этот механизм будет построен на основе правительственного списка социально значимых заболеваний.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6 процента. Корректировка затронет порядка 31 миллиона граждан Российской Федерации.

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