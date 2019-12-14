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14 декабря, источник: РИА Новости

В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.

Источник: Reuters

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.

«От Киева ждут шагов к миру»

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Сенатор Алексей Пушков заявил о невозможности реализации подобного сценария. Он отметил, что в Киеве должны сосредоточить усилия на отведении вооруженных сил от линии соприкосновения, а не фантазировать на тему привлечения миротворческого контингента. Политик подчеркнул, что без согласия России в Совете Безопасности ООН отправка миротворцев не состоится.

«В Париже это и не обсуждалось. От Киева ждут шагов к миру, а не фантазий», — написал он в Twitter.

«Толка никакого нет»

Его коллега Франц Клинцевич также скептически отнесся к идее украинских властей об участии миротворческого контингента в урегулировании конфликта. Он назвал подобный сценарий развития наихудшим.

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Также он подчеркнул, что международные организации попустительски относятся к ситуации в Донбассе.

«По 50−60 обстрелов было и раньше и сейчас есть, они же на это не реагируют, а люди медленно, по два, по три — ребенок, старик, женщина — уходят из этой жизни. Таковы реалии жизни в Донбассе. Давайте подождем, посмотрим», — сказал он телеканалу «360».

Вопрос введения миротворцев

Украина уже выступала с идеей введения миротворцев ООН в Донбасс. В Киеве настаивают, что миссия должна иметь широкий мандат и разместиться на всей территории региона вплоть до границы с Россией.

Президент Владимир Путин, со своей стороны, поддержал предложение о введении миротворческого контингента на юго-восток Украины, но подчеркнул, что миссия должна располагаться только на линии соприкосновения, а ее функцией может быть лишь обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ.

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