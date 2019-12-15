04:18 (мск), источник: Известия
Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
Николай Рыбаков, занимавший пост заместителя председателя «Яблока», возглавил партию по итогам ХХI съезда, сообщает
За него проголосовали 69 делегатов, для победы в первом туре ему нужно было преодолеть минимальный порог в 67 голосов.
Второе место занял глава Псковского отделения партии Лев Шлосберг, за него отдали свои голоса 40 однопартийцев, третье — Эмилия Слабунова (19 голосов).
Рыбаков родился в 1978 году в Ленинграде. В 2000 году окончил Петербургский государственный университет путей сообщения по экономической специальности.
Он вступил в партию «Яблоко» еще в 1995 году. В 2015-м он уже претендовал на пост председателя партии, однако уступил депутату заксобрания Карелии Эмилии Слабуновой.
На сентябрьских выборах три члена партии «Яблоко» прошли в Мосгордуму в качестве самовыдвиженцев.