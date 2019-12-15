Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
20Уникальный разноцветный залив показали с воздуха
23Удивительные заброшенные места со всей Европы
04:18 (мск), источник: Известия

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Николай Рыбаков, занимавший пост заместителя председателя «Яблока», возглавил партию по итогам ХХI съезда, сообщает пресс-служба партии.

За него проголосовали 69 делегатов, для победы в первом туре ему нужно было преодолеть минимальный порог в 67 голосов.

Второе место занял глава Псковского отделения партии Лев Шлосберг, за него отдали свои голоса 40 однопартийцев, третье — Эмилия Слабунова (19 голосов).

Рыбаков родился в 1978 году в Ленинграде. В 2000 году окончил Петербургский государственный университет путей сообщения по экономической специальности.

Он вступил в партию «Яблоко» еще в 1995 году. В 2015-м он уже претендовал на пост председателя партии, однако уступил депутату заксобрания Карелии Эмилии Слабуновой.

На сентябрьских выборах три члена партии «Яблоко» прошли в Мосгордуму в качестве самовыдвиженцев.

 Ставка на «серебро»: как пожилые люди меняют мир
«Нельзя строить историю, словно роту солдат»
В России прокомментировали заявление о миротворцах в Донбассе
Названа новая «Мисс мира»
Команда Тутберидзе обвинила Плющенко в попытке «купить» Загитову
Названы лучшие фильмы 2019 года
В США заявили о технологии транспортировки в любую точку за час
Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии школы
Убойный праздник. В какие дни умирает больше всего Россиян
Здоровье
Любые дозы алкоголя оказались смертельно опасными Спиртное повышает риск развития опухолей.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
«Еле сдерживаю слезы»: Лопез обратилась к киноактерам США Актриса расчувствовалась, узнав о номинации на премию Гильдии киноактеров США
Горячие темы на Авто
В классе у дочери все, как один, собрались в медицинский 201
Продолжение моей темы про звонки со "Сбербанка" 121
Что такое статистика и с чем ее едят? 99
Пешеход теперь не прав? 79
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Климова воссоединилась с бывшим мужем ради 4-летней дочери Экс-супруги поддержали девочку на соревнованиях
Леди
Известные женщины, которые часто выходили замуж Есть мнение, что каждая женщина хочет выйти замуж раз и навсегда.
Новости партнеров
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Первые симптомы онкологии, на которые не обращают внимания
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь