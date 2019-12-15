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13:00 (мск), источник: Известия

Песков рассказал о несовпадении позиций Путина и Зеленского по ряду вопросов

Позиции президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского во многом не совпадают, им пока не удается достичь согласия по ряду вопросов, несмотря на начатый диалог. Об этом заявил в эфире программы «Большая игра» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Фрагмент передачи был опубликован на сайте Первого канала в воскресенье, 15 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что Путин и Зеленский «начали разговаривать друг с другом», но используют «разную терминологию».

«Я думаю, что минут 10−15 они проговорили с глазу на глаз, что, кстати, достаточно не так коротко. Потом их прервал президент Макрон, который настаивал на продолжении работы в «нормандском формате», — сказал Песков о встрече лидеров, которая прошла в Париже 9 декабря.

Он также назвал возобновление «нормандского формата» важным результатом.

«Достигнут ли судьбоносный прорыв в деле имплементации Минских договоренностей? Нет», — при этом отметил представитель Кремля.

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9 декабря в Елиcейском дворце в Париже прошла очередная «нормандская встреча» лидеров России, Украины, Германии и Франции. По итогам саммита было принято коммюнике.

В документе предусмотрено к концу марта 2020 года разведение cил в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Также главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен пленными по принципу «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

В ходе саммита главы России и Украины провели отдельную встречу. Владимир Путин заявил, что остался доволен переговорами со своим коллегой. Украинский лидер в свою очередь назвал переговоры сложными и предложил их итогом считать ничью.

В Париже завершились первые двусторонние переговоры Путина с Зеленским
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10 декабря© Ньюстюб
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