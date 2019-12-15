16:58 (мск), источник: Коммерсантъ
Правительство расширит план по приватизации компаний на 2020−2022 годы
В прогнозный план по приватизации государственных компаний на 2020−2022 годы будут включены дополнительные активы, сообщила
«В ходе обсуждения были приняты решения о дополнительных активах, которые могут быть включены в программу, и урегулированы актуальные вопросы по ряду компаний. По итогам совещания внесены корректировки в проект плана», — рассказала журналистам госпожа Фоменко (цитата по «Прайму»).
«Это позволит стимулировать их инвестиционную активность», — отметила Наталия Фоменко. Правительство обсудит эту идею.
Напомним, в конце сентября сообщалось, что правительство планирует сократить долю участия в уставных капиталах акционерных обществ «РусГидро», «Совкомфлот», «Транснефть», «Ростелеком», «Россети» и «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) до 2022 года. Позднее в Минэкономики заявили, что «Россети», «РусГидро» и «Транснефть» решили не включать в программу.
«Интерфакс» со ссылкой на источник также сообщал, что Министерство финансов предложило включить в программу приватизации на 2020−2022 годы ряд крупных активов, таких как «Первый канал», «Аэрофлот», РЖД, Государственная транспортная лизинговая компания. Антон Силуанов это не подтвердил. При этом в октябре он заявил, что в ближайшее время правительство приступит к созданию «более амбициозного» плана приватизации.
Как ранее писал «Ъ», правительство снова вернулось к обсуждению возможной приватизации «Аэрофлота». Минэкономики предлагает продать частным инвесторам небольшую долю в 1,17% акций авиакомпании до 2022 года. В Минэкономики считают, что инициатива может вызвать разногласия в правительстве — Минфин уже поддержал приватизацию перевозчика, однако Минтранс считает, что к этому нет предпосылок.