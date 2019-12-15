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14:35 (мск), источник: РИА Новости

Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владимир Путин распространил действие федерального закона об эксперименте по налоговому режиму для самозанятых еще на 19 российских регионов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА Новости

С 1 января 2020 года к эксперименту присоединятся Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Башкирия.

На прошлой неделе авторы законопроекта — депутат Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлев — поясняли, что в расширенный список вошли регионы-доноры и субъекты, в составе которых есть города-миллионники.

Схема по взиманию налога на профессиональный доход самозанятых граждан действует в качестве эксперимента с начала этого года в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, отчисляют четыре процента с доходов при работе с физическими лицами и шесть процентов — при работе с компаниями.

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