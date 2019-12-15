19:22 (мск), источник: РИА Новости
В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Песков также подчеркнул, что для урегулирования кризиса киевским властям необходимо контролировать националистические силы внутри страны.
«И если эти националисты — скажем так, экстремистские силы, — если они не одержат верх, если не будут диктовать свою волю, если будут под контролем главы государства, тогда появится надежда, что благодаря напряженной работе удасться выйти на
Переговоры в Париже
Комментируя прошедшие в Париже переговоры, Песков выразил мнение, что «нормандский саммит» снизил угрозу обострения вооруженного конфликта в Донбассе.
«Зеленский не относится к “партии войны”. Если Порошенко олицетворял “партию войны”, он начал войну. Президент Порошенко, к сожалению, был человеком, который начал войну,
Песков также рассказал, что украинская сторона пыталась отредактировать согласованный заранее текст итогового коммюнике.
«Конечно, дипломатическая политика, дипломатическая эквилибристика вокруг формулировок — это очень тяжелая работа, тем более что работа велась на трех языках: украинский, русский и референтный английский. Собственно, формулировками занимались сами лидеры», — заявил он.
При этом Песков отметил, что это была многочасовая кропотливая работа, а сами переговоры назвал очень непростыми.
«Кто может работать над “Минском-3”? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из ДНР и ЛНР, то они, по всей видимости, смогут работать над
Итоги «нормандского саммита»
В понедельник в Париже состоялся саммит «нормандской четверки», в котором принимали участие лидеры России, Германии, Франции и Украины. По итогам встречи они приняли коммюнике, в котором подчеркивается, что Минские договоренности остаются основой для работы в «нормандском формате».
Также стороны договорились о разведении сил еще в трех пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых лиц по формуле «всех на всех» и договорились провести следующую встречу через четыре месяца.