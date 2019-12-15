Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
10В Италии показали календарь Pirelli-2020
20Уникальный разноцветный залив показали с воздуха
19:22 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может решить конфликт в Донбассе, если проявит необходимую силу воли, авторитет и доминирование на политической арене на Украине.

Источник: РИА "Новости"

Песков также подчеркнул, что для урегулирования кризиса киевским властям необходимо контролировать националистические силы внутри страны.

«И если эти националисты — скажем так, экстремистские силы, — если они не одержат верх, если не будут диктовать свою волю, если будут под контролем главы государства, тогда появится надежда, что благодаря напряженной работе удасться выйти на какие-то наметки урегулирования», — отметил представитель Кремля в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Читайте также
Обмен пленными и особый статус: о чем договорились на саммите в Париже

Переговоры в Париже

Комментируя прошедшие в Париже переговоры, Песков выразил мнение, что «нормандский саммит» снизил угрозу обострения вооруженного конфликта в Донбассе.

«Зеленский не относится к “партии войны”. Если Порошенко олицетворял “партию войны”, он начал войну. Президент Порошенко, к сожалению, был человеком, который начал войну, из-за которого текла кровь украинцев», — сказал он.

Песков также рассказал, что украинская сторона пыталась отредактировать согласованный заранее текст итогового коммюнике.

«Конечно, дипломатическая политика, дипломатическая эквилибристика вокруг формулировок — это очень тяжелая работа, тем более что работа велась на трех языках: украинский, русский и референтный английский. Собственно, формулировками занимались сами лидеры», — заявил он.

При этом Песков отметил, что это была многочасовая кропотливая работа, а сами переговоры назвал очень непростыми.

Пресс-секретарь президента также заявил, что текст Минских соглашений может быть изменен, но только при соблюдении ряда условий.
Читайте также
«Ни прорыва, ни провала»: политологи о первой встрече президентов России и Украины

«Кто может работать над “Минском-3”? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из ДНР и ЛНР, то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер», — подчеркнул он.

Итоги «нормандского саммита»

В понедельник в Париже состоялся саммит «нормандской четверки», в котором принимали участие лидеры России, Германии, Франции и Украины. По итогам встречи они приняли коммюнике, в котором подчеркивается, что Минские договоренности остаются основой для работы в «нормандском формате».

Также стороны договорились о разведении сил еще в трех пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых лиц по формуле «всех на всех» и договорились провести следующую встречу через четыре месяца.

В Париже завершились первые двусторонние переговоры Путина с Зеленским
Во время загрузки произошла ошибка.
10 декабря© Ньюстюб
Следите за развитием темы «Нормандская четверка» в Париже
 Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
'Подвесили за ноги и пытали': убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
Американский эсминец вошел в Черное море
Плавучий док с российской подлодкой затонул в Севастополе
Сборная России по хоккею не смогла выиграть Кубок Первого канала
В Сети снова смеются над задней стороной елки (фото)
Плющенко ответил на обвинения Тутберидзе
Убойный праздник. В какие дни умирает больше всего россиян
Здоровье
Любые дозы алкоголя оказались смертельно опасными Спиртное повышает риск развития опухолей.
Hi-Tech
3 способа узнать, кто звонит с неизвестного номера Защита от нежелательных звонков
Кино
«Еле сдерживаю слезы»: Лопез обратилась к киноактерам США Актриса расчувствовалась, узнав о номинации на премию Гильдии киноактеров США
Авто
Как каршеринг открыл новые перспективы криминалу Полицейские рассказали, что не так с прокатными городскими автомобилями
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Поиграем в города 184
Зачем нужна наклейка на стекле авто:"ребенок в машине" (baby in the car)? 169
Как унять обиду, чтобы жить дальше 132
Снег 116
Леди
Известные женщины, которые часто выходили замуж Есть мнение, что каждая женщина хочет выйти замуж раз и навсегда.
Новости партнеров
Лазарев наконец раскрыл тайну своего одиночества
Врачи поставили Заворотнюк неверный диагноз
У известной российской певицы отказали почки
Мюнхенские врачи не сумели спасти Лужкова после операции
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь