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19:37 (мск), источник: РИА Новости

Американский эсминец вошел в Черное море

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Американский эсминец «Росс» вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной.

Источник: U.S. Navy

Его сопровождает корабль Черноморского флота «Вышний Волочек».

Это уже восьмой заход американских ВМС в черноморскую акваторию в 2019 году. Ранее США направляли туда эсминец «Портер» с управляемым ракетным вооружением. Тогда его действия контролировал фрегат «Адмирал Эссен», а также малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».

Согласно международной Конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.

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