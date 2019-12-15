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22:31 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган пригрозил закрыть американские военные базы

АНКАРА, 15 дек — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть базы Инджирлик и Кюреджик для американских военных в ответ на санкции США.

Источник: Reuters

Авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. Военные обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая дислоцирована в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и является частью системы ПРО НАТО в Европе.

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«Для обеих сторон очень важно, чтобы США не предпринимали шагов, которые будет невозможно исправить в наших отношениях. Конечно, Турция даст ответ на любые санкции США. Мы сядем и решим. Если нужно будет, то закроем и Инджирлик, и Кюреджик», — сказал Эрдоган в эфире телеканала A Haber.

Поставки С-400

Россия в 2019 году выполнила контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Соглашение предполагает также опцион на еще один полковой комплект.

Поставки С-400 вызвали кризис в отношениях Турции с США.

Вашингтон требовал отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки.

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