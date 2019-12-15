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22:51 (мск), источник: Интерфакс

США выдворили двух китайских дипломатов за попытку шпионажа

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU — Власти США тайно выдворили со своей территории двух дипломатов КНР, попытавшихся в сентябре 2019 года незаконно проникнуть на военную базу в штате Вирджиния, сообщила The New York Times.

Источник: AP 2019

По данным издания, минимум одного из них США подозревают в работе на китайские разведслужбы. Эта высылка из США китайских дипломатов за шпионаж — первый подобный инцидент более чем за 30 лет.

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Оба дипломата вместе с женами приехали на базу сил специального назначения. На въезде на объект выяснилось, что у них нет разрешения, чтобы проехать. Однако на просьбу развернуться китайцы не отреагировали. В итоге их все же удалось задержать и заставить покинуть территорию базы.

В Вашингтоне полагают, что дипломаты пытались таким образом определить, как работает система обеспечения безопасности на базе.

Сами же китайцы объяснили, что речь идет о недоразумении: они плохо говорят по-английски и потому не поняли, что им сказали охранявшие объект военнослужащие.

Обе стороны предпочли не сообщать прессе об инциденте, а Пекин не стал предпринимать ответные меры и высылать американских дипломатов.

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