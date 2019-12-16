00:23 (мск), источник: ТАСС
Глава МВД Эстонии раскритиковал Финляндию за назначение на пост премьера бывшей продавщицы
Март Хельме также усомнился, что новое правительство Финляндии сможет отстаивать интересы страны.
ТАЛЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Глава МВД Эстонии и председатель Консервативной народной партии (КНП) Март Хельме раскритиковал в воскресенье назначение на пост
«Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира
Хельме усомнился, что новое правительство Финляндии сможет отстаивать интересы страны.
«Теперь мы в определенной мере на деле можем увидеть, как происходит историческая месть красных белым, то есть красные, которые еще в гражданскую войну в Финляндии в 1918 году хотели свергнуть Финляндскую республику, теперь дорвались до власти и отчаянно пытаются ликвидировать финское государство, сделать из Финляндии
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