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01:16 (мск), источник: Известия

Трамп назвал опросы Fox News про импичмент неточными

Президент США Дональд Трамп считает неточными опубликованные в воскресенье результаты опросов телеканала Fox News о поддержке 50% американцев его импичмента.

Источник: AFP 2019

По данным канала, число сторонников отстранения президента от должности увеличилось на 1% с октября. Еще 4% выступают за привлечение Трампа к ответственности, но против его смещения с поста президента, против импичмента, выступает только 41% опрошенных.

«Опросы Fox News всегда неточные, сильно перекошены в сторону демократов. Так смешно — в 2016 году случилось то же самое. Они все ошиблись!» — написал президент в своем Twitter.

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Также американский лидер напомнил, что его рейтинг одобрения среди республиканцев является рекордным — 95%, а в стране его поддерживает 51% населения. Трамп назвал ситуацию «фальшивой охотой на ведьм» длительностью в три года.

24 ноября Трамп представил результаты опросов, согласно которым большая часть американцев не поддерживает инициированный Демократической партией США процесс импичмента.

Среди ведущих американских СМИ именно Fox News симпатизирует Трампу и пользуется расположением в Белом доме. При этом Трамп неоднократно критиковал CNN и другие американские СМИ, которые симпатизируют членам Демократической партии.

В свою очередь, глава CNN обвинял телеканал Fox News в госпропаганде.

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