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14:51 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Донбассу не предлагают ничего особенного

Разработанная правящей партией реформа уравнивает ДНР и ЛНР в правах с другими регионами Украины.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Верховная рада Украины еще до конца этого года может внести в конституцию изменения, касающиеся децентрализации управления. Законопроект, представленный на рассмотрение парламента президентской партией «Слуга народа», призван обойти одно из положений минских соглашений, предполагающих предоставление особого статуса непризнанным ДНР и ЛНР. Они будут приравнены в правах к другим регионам, которые все получат «особый статус», точнее, будут наделены ограниченными правами местного самоуправления при сохранении унитарной модели украинского государства. С подробностями из Киева — корреспондент «Ъ» Матвей Шиманов.

Как сообщил «Ъ» источник, близкий к офису президента Украины, высшие власти страны не исключают принятия внесенного в минувшую пятницу законопроекта об изменении конституции уже в ближайшие две недели. Документ, представленный президентом Владимиром Зеленским, получил статус неотложного, что гарантирует ему первоочередное рассмотрение в комитетах и комиссиях Рады, которые должны утвердить проект закона для его вынесения на голосование.

Текст документа пока не обнародован, а сам президент Зеленский пока официально не прокомментировал внесенный им проект изменений в конституцию.

Однако источник «Ъ» уверяет: законопроект не предоставляет никаких особых полномочий местным властям в Луганской и Донецкой областях.

«В команде президента настаивают, что никакого изменения конституции под ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей.— “Ъ”) не будет. Ни один регион не получит больших прав, чем другие. Никто из политиков, находящихся в здравом уме, на это равенство покушаться не будет, чтобы не разрушить свою электоральную базу и не рисковать целостностью страны», — сообщил источник «Ъ».

Расширение полномочий регионов коснется прежде всего управления финансами: закон предполагает, что большая часть налогов будет распределяться не в Киеве, а на уровне городов и районов. Местным депутатам и общинам также переподчинят объекты здравоохранения, образования и культуры.

В общих чертах эти направления реформы были определены еще предыдущим президентом Украины Петром Порошенко. Нынешняя власть не скрывает, что готовит изменения конституции, основываясь на наработках предшественников.

«В минских договоренностях сказано, что Украина соглашается на конституционную реформу, в основе которой лежит децентрализация. Мы идем на изменения в конституции, которые предусматривают децентрализацию по всей Украине», — прокомментировал проект изменений в конституции глава МИД Украины Вадим Пристайко.

В свою очередь, в команде экс-президента Порошенко подозревают Владимира Зеленского в том, что он занят не децентрализацией, а федерализацией, то есть наделением ряда регионов излишними полномочиями.

Критика эта несколько поутихла после переговоров «нормандской четверки» в Париже, по итогам которых в партии Порошенко «Европейская солидарность» заявили, что президент Зеленский сумел не поставить под угрозу независимость и суверенитет страны. Но о полной поддержке главы государства командой его предшественника речи пока не идет.

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Есть претензии к инициативам властной команды по вопросу предлагаемой модели децентрализации и у пророссийской оппозиции. Так, «Оппозиционная платформа — За жизнь», возглавляемая кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком, посвятила критике планируемой реформы целый манифест.

«В отношениях с местным самоуправлением центральная власть ведет себя безответственно и антинародно. Регионам не дают развиваться. “Оппозиционная платформа — За жизнь” считает преступной политику власти в отношении местного самоуправления», — говорится в этом манифесте.

В нем же указано, что реальное самоуправление должно дать право местным властям самостоятельно решать вопросы языка и лишить центр последнего слова в таких чувствительных для многих граждан Украины вещах, как декоммунизация и переименование городов, поселков и улиц.
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Изменения в основной закон вносятся только в том случае, если за них проголосовало две трети от списочного состава парламента, то есть как минимум 300 человек. В президентской фракции «Слуги народа» числится 248 депутатов, а это значит, что для конституционного большинства партии власти не хватает 52 голосов. Опрошенные «Ъ» представители «Слуги народа» рассчитывают получить недостающие их фракции голоса за счет представителей других партий или внефракционных депутатов.

Речь идет прежде всего о возможной поддержке со стороны «Европейской солидарности» Петра Порошенко и все чаще выступающего с ней единым фронтом «Голоса» Вячеслава Вакарчука. В «Слуге народа» надеются на голоса соратников экс-президента, исходя из того, что реформа Владимира Зеленского не противоречит многократно изложенному Петром Порошенко видению украинской децентрализации.

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