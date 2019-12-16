15:32 (мск), источник: Коммерсантъ
Рабы Запада, курдские братья и месть американцам
Главное из интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Гражданская война в Ливии, операция в Сирии и лицемерие «рабовладельческого» Запада — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в большом интервью телеканалам Haber и ATV рассказал о наиболее важных вопросах, стоящих перед страной. Он, в частности, намекнул на месть американцам за признание геноцида армян, посоветовал отделять курдов от «курдских террористов» и вновь анонсировал возможность военной помощи ливийскому правительству национального согласия. «Ъ» изучил заявления турецкого лидера.
«Они везли рабов из Сенегала в Америку в клетках. Как мы объясним это международному сообществу? В наших архивах есть документы. Мы покажем, что история Запада — это история расизма и колониализма. Учитывая все массовые убийства и геноциды, они ничего не могут говорить нации с такой гордой историей, как наша», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о признании американским Сенатом турецкого геноцида армян в период с 1915 по 1917 год. Он посетовал, что поляризация во внутренней политике США имеет негативные последствия для Турции и «некоторые группы» пользуются турецкими событиями, чтобы ослабить американского президента Дональда Трампа.
Он подчеркнул, что Турция не будет «сидеть сложа руки» и ответит на американские действия. «Позвольте мне прямо спросить: можно ли говорить об Америке, не упоминая индейцев? Это позорный момент истории США. Такие же вещи происходили в Африке — можно ли забыть о массовых убийствах, учиненных французами в Руанде, Алжире?» — задавался вопросом турецкий лидер.
Напомним, 12 декабря американский Сенат единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в начале XX века. Официальная Анкара с такой трактовкой событий не согласна и считает происшедшее трагедией, в которой пострадали обе стороны.
Упомянул Реджеп Тайип Эрдоган и военный конфликт в Сирии, сообщив об истинных целях Анкары: по его словам, это не попытка взять под контроль нефтяные месторождения, а желание установить мир для всех сирийцев. Эрдоган также сообщил о продолжающейся активности на севере Сирии боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Отрядов народной самообороны сирийских курдов» (YPG). «Ни США, ни Россия, вопреки обещаниям, не могут уничтожить террористов из YPG и РПК. Так что приходится нам», — заявил он.
Турецкий лидер также отметил, что Москва и Вашингтон не уважают «курдских братьев», потому что считают курдами именно членов РПК и «Отрядов народной самообороны», что является неуважением по отношению ко всем другим курдам, и призвал НАТО к совместной борьбе против «курдского террора».
Напомним, «Отряды народной самообороны» с другими курдскими и арабскими подразделениями входят в так называемые «Силы демократической Сирии» (СДС), поддерживаемые США. СДС контролируют примерно треть территории Сирии, в том числе большую часть
Кроме того, турецкий лидер рассказал о своем видении конфликта в Ливии. Он заявил, что Анкара может оказать Правительству национального согласия (ПНС) помощь — в том числе военную — после ратификации турецким парламентом соглашения о сотрудничестве Анкары и ПНС в сфере безопасности.
«Если ливийское правительство попросит военной поддержки, Турция примет решение. Мы можем пойти на необходимые шаги, предусмотренные международным правом», — сказал Эрдоган, подчеркнув, что Турция готова оказать Ливии «поддержку любого рода», а соглашение о сотрудничестве защитит права обеих его сторон.
Напомним, в последние годы в Ливии существуют два правительства: ПНС, базирующиеся в столице страны Триполи, и Палата представителей, которая располагается на востоке Ливии и пользуется поддержкой сил «Ливийской национальной армии» фельдмаршала Халифы Хафтара.
В апреле Хафтар под предлогом борьбы с терроризмом развернул наступление на Триполи, однако занять столицу ему так и не удалось. О новой «решающей битве» было объявлено 13 декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате развернувшихся за столицу и окрестности боев погибли более 1 тыс. человек, свыше 5 тыс. получили ранения.
Реджеп Тайип Эрдоган также анонсировал свой телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель: «Мы обсудили это на встрече НАТО. Основной темой разговора будет Ливия, но мы также обсудим возвращение членов организации FETO». По его словам, им легко найти убежище в странах Запада, особенно в США, Германии, Франции, Бельгии и Греции.
Напомним, проповедник Фетхуллах Гюлен и его движение FETO в Турции считаются основными вдохновителями попытки военного переворота в июле 2016 года. Однако сам Гюлен, с 1990-х годов живущий в штате Пенсильвания, отрицает причастность к попытке военного переворота и осуждает ее. Власти Турции неоднократно поднимали вопрос об экстрадиции Гюлена в Турцию, однако прогресса по этому вопросу нет.
Алексей Наумов