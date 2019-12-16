14:05 (мск), источник: Интерфакс
Яровая предложила обсудить возможность отказа от болонской системы
Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU —
Для этой работы она предложила создать комиссию, куда вошли бы представители профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, а также профильных министерств.
На бакалавров вузы выделяют одно количество бюджетных мест, для магистров мест существенно меньше, отметила она. К примеру, на 2020−2021 годы на бюджетные места в бакалавриат заявлено 312 тысяч мест, а на магистратуру 116 тысяч. Яровая считает это «понуждением к платному образованию». В результате не каждый отучившийся на бакалавра на бюджете сможет обеспечить себе высшее образование, считает она. Кроме того, есть много специальностей, по которым бакалавра на работу не возьмут.
Получается, это недообразование.
По ее словам, до сих пор в законе нет определений бакалавра и магистра, «потому что разграничить это искусственное деление невозможно». Яровая считает, что в этой ситуации пора разобраться.
Вопрос о необходимости деления на бакалавриат и магистратуру Владимир Путин поднял на недавнем заседании Совета при президенте по русскому языку, напомнила Яровая.
На этом заседании 5 ноября Путин усомнился в эффективности этой схемы для подготовки учителей русского языка. При этом он признался, что у него нет ответа на этот вопрос и что он допускает пригодность деления на бакалавриат и магистратуру для технических специальностей.