Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Великий город вспоминает бывшего мэра Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Фоторепортажи
10Назван победитель научного фотоконкурса Королевского общества
10В Италии показали календарь Pirelli-2020
14:05 (мск), источник: Интерфакс

Яровая предложила обсудить возможность отказа от болонской системы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU — Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая не считает естественным деление высшего образования на бакалавриат и магистратуру и предлагает изучить этот вопрос и решить, стоит ли их оставлять в системе высшего образования. Она сказала это на заседании президиума Совета законодателей.

Источник: РИА "Новости"

Для этой работы она предложила создать комиссию, куда вошли бы представители профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, а также профильных министерств.

Слова «бакалавр» и «магистр» впервые появились в законе об образовании в 1996 году, когда «все копировалось под Запад без понимания зачем, почему», напомнила вице-спикер и назвала попытку ввести болонскую систему в российских вузах «миной замедленного действия».

На бакалавров вузы выделяют одно количество бюджетных мест, для магистров мест существенно меньше, отметила она. К примеру, на 2020−2021 годы на бюджетные места в бакалавриат заявлено 312 тысяч мест, а на магистратуру 116 тысяч. Яровая считает это «понуждением к платному образованию». В результате не каждый отучившийся на бакалавра на бюджете сможет обеспечить себе высшее образование, считает она. Кроме того, есть много специальностей, по которым бакалавра на работу не возьмут.

Получается, это недообразование.
Ирина Яровая
вице-спикер Госдумы

По ее словам, до сих пор в законе нет определений бакалавра и магистра, «потому что разграничить это искусственное деление невозможно». Яровая считает, что в этой ситуации пора разобраться.

Вопрос о необходимости деления на бакалавриат и магистратуру Владимир Путин поднял на недавнем заседании Совета при президенте по русскому языку, напомнила Яровая.

На этом заседании 5 ноября Путин усомнился в эффективности этой схемы для подготовки учителей русского языка. При этом он признался, что у него нет ответа на этот вопрос и что он допускает пригодность деления на бакалавриат и магистратуру для технических специальностей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Диплом не нужен: почему молодежь не жалует высшее образование
Во время загрузки произошла ошибка.
19 июля© Ньюстюб
Путин подписал закон об отмене банковского роуминга
Еще два российских региона сделали 31 декабря выходным днем
Воры обокрали дочь Берни Экклстоуна на 67 млн долларов
Стало известно, что «охраняли» истуканы острова Пасхи
Как выглядят птенцы павлинов, голубей и зябликов (фото)
На пляж в Австралии вынесло странное фиолетовое существо
Здоровье
Ученые назвали «продукты-наркотики» Среди них — шоколад и чипсы.
Hi-Tech
3 способа сделать резервную копию SMS-сообщений Проще всего — через приложение
Кино
Ольга Бузова снова осталась без жениха в финале реалити-шоу Звезда приняла неожиданное решение и покинула проект «План Б»
Авто
АВТОВАЗ рассекретил рестайлинг Lada 4x4 АВТОВАЗ официально запустил производство модернизированной версии внедорожника Lada 4x4
Новости партнеров
Арбузы напрямую связаны с раком: врачи сделали важное заявление
Лазарев наконец раскрыл тайну своего одиночества
С возвращением. Поезд вернулся в столичное метро
5 приемов, которые остановят старость
Дети
Лазарев впервые снялся для обложки журнала с сыном и дочкой Никита и Аня позируют вместе с папой на фоне елки
Леди
«Эту диету не могу рекомендовать»: история похудения на 33 кг Яна Новикова из Крыма называет себя активной мамой, которая сумела похудеть ради своей семьи.
Новости партнеров
Дальний Восток в метро. Заработал новый тематический экспресс
Врачи поставили Заворотнюк неверный диагноз
У известной российской певицы отказали почки
Почему рак мозга сгубил так много звезд. Онколог дал ответ
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь